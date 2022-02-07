Писатель Исабеков назвал причину следующего восстания в Казахстане

Казахский и советский писатель Дулат Исабеков не верит, что протесты в начале января были организованы террористами и прогнозирует следующие из-за положения казахского языка.

В интервью nege.kz Дулата Исабекова представили в преамбуле как одного из немногих представителей интеллигенции, кто высказывался о "бунте" или о "попытке переворота" как о справедливом протесте. Сам писатель заявил, что поддержал выступления жителей Жанаозена и Мангистау, но просил их не дать повода превратить протесты в бунт.

"Террористов мы не видели"

Дулат Исабеков напомнил в интервью, что президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о прибытии 20 тыс. террористов, 10 тыс. из которых были задержаны.

"А где остальные 10 тысяч? Они вернулись? Или всё ещё прячутся в городе (Алма-Ате)? И некоторые из них якобы говорят по-арабски. Они из Афганистана, Сирии или Пакистана? В общем, откуда они взялись? Почему журналисты не срывают маски, по крайней мере, с десятка из них, не показывают по телевидению их допросы? ", — возмутился писатель.

"Говорят — террористы, но мы их не видели", — добавил он.

Взбунтовалось "нищее население"

По мнению Дулата Исабекова, взбунтовалось нищее население, потому что "бедность достигла своего пика".

"Работы нет, зарплаты низкие. Как они (казахстанцы) живут на 50-60 тысяч тенге (9-11 тыс. рублей — Ред)? ", — риторически спросил он.

Писатель напомнил, что в советское время матери троих детей при выходе из роддома давали ордер на трехкомнатную квартиру, а сейчас на многодетных матерей "всем наплевать". Дулат Исабеков сожалеет, что копируя капиталистические реформы в России, Казахстан не копирует "добрые дела Путина для матерей", имея в виду материнский капитал.

Казахстану надо брать пример с Узбекистана

Далее Дулат Исабеков обращает внимание на то, как "заботятся о нации" власти Узбекистана.

"Они (в Узбекистане) уже много лет обращают внимание на демографию. А мы не занимались этим ни в советские времена, ни после обретения независимости. И теперь вновь власти выступили против увеличения рождаемости среди казахов", — сказал писатель.

Так же он отметил, что в Узбекистане построены три газоперерабатывающих и четыре нефтеперерабатывающих завода. А в Казахстане "до сих пор ремонтируются старые заводы", а если один из них закрывается на ремонт, то "топливо дорожает".

"У нас много, очень много нефти. Мы должны были построить такие заводы. У Узбекистана нет сырья, но есть заводы. А у нас есть сырьё, но нет заводов", — подчеркнул писатель.

Дулат Исабеков прогнозирует, что через десять лет Узбекистан станет азиатской державой, как Сингапур, Малайзия и Южная Корея, "а мы потратили все деньги на строительство новой столицы":

"И даже киргизы сами обеспечивают нас одеждой. Мы не смогли сделать пару носков. Однако (на словах) мы впереди всех".

Назарбаев продал Казахстан

Писатель приветствует курс президента Токаева на новый Казахстан, но, по его мнению, нужны новые чиновники, а пока большинство — это коррумпированные люди из вчерашнего дня.

"Казахстан занимает второе место по самоубийствам и первое по коррупции. Богатство всего Казахстана достаётся одной семье. 162 человека владеют нашим богатством. Мы получаем только 15% прибыли Chevron. Почему мы поддерживаем других своим богатством?", — опять риторически спросил Дулат Исабеков.

Писатель указал, что экс-президент Нурсултан Назарбаев "продал" Казахстан, а потом издал указ о гарантиях своей неприкосновенности, в том числе имущества:

"Год назад Назарбаев издал приказ о сокрытии своей преступной деятельности. Он продал свой родной язык, свою политику, свою землю, своё богатство. Поэтому, когда он узнал, что совершил преступление, он издал такой указ".

Казахстан — не филиал России

Дулат Исабеков считает, что следующим большим поводом для восстания будет положение казахского языка.

"Власти говорят по-русски. В какой стране мы живем? Мы российский филиал? Разве не оскорбительно говорить на языке другой страны? Они (власти) не хотят учить язык. Назарбаев пять минут говорит по-казахски, а остальное — по-русски. Если состояние казахского языка и дальше будет ухудшаться, вспыхнет восстание. И остановить это будет сложно. Ведь на улицы выходят только казахскоязычные граждане", — предупредил писатель.

Как сообщает "Википедия", Дулат Исабеков — казахский и советский писатель, драматург, лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1992), награжден медалью Льва Толстого (Россия). Он автор более двадцати пьес. Его пьесы широко идут на сценах театров республики Казахстан и на сценах театров бывших Союзных республик. В 2014 году в Лондоне вышел отдельный сборник повестей и рассказов Исабекова под названием "Жемчужина и другие рассказы".

Как сообщала Pravda. Ru политолог Данияр Ашимбаев также прогнозирует возврат январских событий, так как их организаторы остались во власти.

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