Казахстанцы не верят в правдивое расследование январских событий

Власти Казахстана продолжают утверждать о наличии организованного извне бунта в начале января, но народ не верит.

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24» отметил, что боевики, которые орудовали в городах Казахстана во время протестов в начале января прилетели из "одного центральноазиатского города".

«Боевики организовали захват аэропорта ( Алма-Аты), сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операции», - сказал Токаев.

Как говорит в таких случаях президент России Владимир Путин, где «адреса, явки, имена».

Это же возмущает и социальные сети. В Тelegram-канале Zakon.kz пользователи пишут (орфография и лексика как в источнике):

А где хоть одно доказательства того, что они прилетели.

Когда закончатся эти сказки про белого бычка, народ же не дебилы, мы всё понимаем, только сделать ничего не можем. Ищу пути для эмиграции, другого выхода не вижу.

Допустим, они прилетели и их пустили после захвата аэропорта, а как они улетели обратно? Куда они испарились в итоге? Будем ждать расследование от Рен ТВ, а то правды не дождёмся.

Высказываются мнения, что это был народ, а не боевики:

Это был народ. Уставший, нищий, озлобленный, наконец ощутивший дух свободы. Появился бы в тот момент лидер, который повёл бы людей за собой, и вся эта назарбаевская и токаевская свора сидела бы где-нибудь за границей, плача о Казахстане, «который они потеряли». Казахстан распродан мировому капиталу. Токаев понимает, что нужно подбросить плебсу костей, но реальные проблемы народа он решать не будет. Вам опять будут впаривать идеи национализма, менять алфавиты, втемяшивать, как расцветает независимость Казахстана ... и продолжать сосать из народа соки и кровь.

И даже те, кто поставил "лайк" и находит смысл в этом утверждении президента , пишут:

А то, что это ( аэропорт) стратегический объект и владеют им турки, которые при первой же опасности сели в самолёт и свалили, тем самым открыв вход в город? Будет ли рассматриваться возвращение этого объекта обратно в город и государству? Или как всегда переобуются? Господин Токаев, что скажете? Вернуть ( надо) всё в лоно государства и не оставлять жителей без защиты.

Поверь, Токаев, это пока лучшее ,что может быть с Казахстаном на данный момент.

Ранее в Казахстане заявили, что бунт организовала "одна из запрещённых" экстремистских организаций, которая также не была названа.

Токаев заявил, что не видит смысла в проведении международного расследования январских событий. «Справимся сами», - сказал президент.