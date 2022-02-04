Политолог Ашимбаев прогнозирует повтор январской трагедии в Казахстане

В течение нескольких месяцев, а то и недель январская трагедия в Казахстане может повториться.

Об этом в Turanpress.kz пишет казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Сценарий переворота продолжается

По его мнению для этого есть две причины:

Январский сценарий не купирован; Власть проигрывает информационную войну организаторам беспорядков;

Описывая сценарий попытки госпереворота, политолог отмечает, что им был охвачен широкий круг лиц "с разными экономическими и политическими интересами". Это:

те, кто манипулировал газовыми ценами и слишком быстро пошёл на удовлетворение требований протестующих. Эти люди имели план действий, знали где начать протесты и где попробовать захватить власть;

члены экстремистских ячеек и организованной преступности, в том числе "несколько сотен человек, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, Ираке и Сирии, а затем тихо вернувшихся в Казахстан через "дружественную" Турцию или привезенных КНБ в рамках инициированной (Каримом) Масимовым (экс- руководитель Комитета национальной безопасности, КНБ) операции "Жусан".

"самозанятая, но хорошо организованная молодёжь";

"боевики городского маргиналитета";

силовики из КНБ, которые "оттягивали свои силы и запутывали обстановку", "как могли, дезориентировали руководство страны, срывали противодействие бандитам и, прекрасно зная ситуацию в вооруженных силах, оставили полицию и нацгвардию без прикрытия".

"Ситуацию смог переломить президент (Касым Жомарт-Токаев), сместивший Масимова с поста главы КНБ, обратившийся за помощью к ОДКБ и отдавший приказ применять оружие на поражение", — полагает Ашимбаев. После этого, в течение 2-3 дней ситуация была стабилизирована.

Токаев проигрывает информационную войну

Данияр Ашимбаев далее отмечает, как менялась тональность казахстанских СМИ в освещении событий. Отметим, что в Казахстане нет оппозиционных СМИ, как и нет оппозиции.

"Сначала это был "народный протест" и "мирные протестующие", потом — требования "вести диалог" и "не применять оружие", потом пошли вопли про "русских оккупантов", которые прилетели "убивать мирный казахский народ", потом пошли требования освободить "мирных демонстрантов" и "активистов", хотя таких никто особо не видел. И в завершение — пошла массовая истерия про то, что все задержанные — это "случайные прохожие" и "демократические активисты", которых "массово пытают и избивают" в "застенках полиции", — указывает политолог.

Он делает вывод о том, что в данный момент "идёт мощная информационная кампания по дискредитации силовых структур и массовому освобождению задержанных участников беспорядков".

По словам, политолога, "власть опять стушевалась перед массированной информационной атакой, предпочла выставить полицию козлом отпущения и отдать "общественное расследование" на откуп откровенно сомнительным фигурам".

"В итоге мы можем получить ситуацию, когда в течение нескольких месяцев, а то и недель январская трагедия может повториться", — предупредил Данияр Ашимбаев.

Внешний фактор преувеличен

То есть можно сделать вывод, что организаторов попытки госпереворота надо искать в нынешнем руководстве Казахстана, эти люди никуда не ушли и ждут следующей попытки.

Между тем власти страны официально придерживаются мнения, что попыткой переворота руководила одна из международных террористических организаций, которая переправила боевиков через один из центрально-азиатских аэропортов. Конкретика не публикуется.

После погромов и беспорядков в городах Казахстана в начале января, была проведена антитеррористическая операция с привлечением сил ОДКБ. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. В Казахстане был введён режим ЧП. В результате беспорядков есть погибшие и сотни пострадавших.

Сейчас в Казахстане проходят чистки в руководстве, в том числе в партийном. Нурсултан Назарбаев лишён власти и объявил себя "пенсионером".

Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры страны Елдос Килымжанов заявил, что количество уголовных дел, возбужденных после январских беспорядков в Казахстане, увеличилось до 2750, под арестом находятся 802 человека, передаёт Интерфакс.

Среди арестованных 113 имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои, сказал Килымжанов. "Есть и приверженцы радикальных течений", — добавил он.

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