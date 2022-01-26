Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат

Власти Казахстана до сих пор не назвали экстремистскую организацию, стоящую за попыткой госпереворота, хотя располагают сведениями о ней. Это наводит на мысли о сокрытии реальных данных.

Нур-Султан избегает называть виновных в попытке госпереворота

Как сообщает со ссылкой на госсекретаря Ерлана Карина издание turanpress.kz, по данным спецслужб, в январских беспорядках участвовали члены зарубежных радикальных и экстремистских организаций.

По словам Карина, в 20-х числах декабря на территории Казахстана зафиксировано "одновременное прибытие группы иностранных граждан, которые 7-8 января пытались покинуть страну различными маршрутами". Они подключались к беспорядкам, организованным местными экстремистами.

По данным Карина, беспорядки в республике провоцировала "одна из организаций, признанная судом экстремистской", как правило, это внешняя сила.

"Одна из признанных судом в качестве экстремистской организация провоцировала эти выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий. Именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания, инструкции по захвату зданий, по блокировке дорог", — сообщил Карин.

Однако он не назвал эту организацию.

Как захватывали власть в Казахстане

О масштабе задуманного переворота свидетельствуют факты, озвученные казахстанскими правоохранителями.

Так, официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек рассказала, что на здание департамента полиции города напали свыше 1000 человек, были предприняты 27 атак. Около 800 преступников захватили международный аэропорт города, что привело к отмене всех рейсов и разграблению имущества местной торговой сети.

Отмечено, что погромщики в южной столице не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры, а просто захватывали объекты инфраструктуры (акиматы, департаменты полиции, банки, торговые центры, телевышки, телестудии, тюрьмы, общественный транспорт, коммунальную технику, пожарные машины и машины скорой помощи) и физически атаковали сотрудников полиции, убивали их, в том числе из огнестрельного оружия.

О координации боевых действий свидетельствуют синхронные нападения боевиков во многих городах.

Однако ни западные, ни арабские, ни турецкие СМИ не поддерживали протесты. Первые дни везде царила растерянность, что не свойственно для медийного сопровождения "цветных революций".

Влияние экстремистских сил извне преувеличено

Это говорит о том, что власти Казахстана сильно преувеличивают внешний фактор (если он вообще есть). Скорее всего, орудовали доморощенные боевики. Так, ранее бывший советник президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала "Хабар" отметил, что террористы заранее готовились в горных лагерях и спецслужбы знали об этом, но "молчали".

Как сообщала Pravda.Ru, казахстанский религиовед Алтынбек Ажокулы считает, что за 30 лет в Казахстане выросло третье поколение ваххабитов, "число которых растёт в геометрической прогрессии". Он призвал власти законодательно запретить ваххабизм.

Казахский богослов Досай Кенжетай летом 2021 года заявил, что "в Казахстане достаточно сторонников ваххабизма, это видно по тому, как они одеваются, как говорят, как думают".

Организатором этих сил называют племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. Вероятно, президент Касым-Жомарт Токаев достиг соглашения с семьёй о нераспространении в СМИ масштабов выращенного в Казахстане внутреннего терроризма. Поэтому на первый план бездоказательно выдвигается зарубежный фактор.

Читайте по теме:

В Алма-Ате снова началась антитеррористическая операция, задержаны пять человек

Пивоваров назвал главную цену, которую Назарбаев заплатил за своё спокойствие

Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.