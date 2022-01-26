В Алма-Ате снова началась антитеррористическая операция, задержаны пять человек

В одном из районов Алма-Аты в среду, 26 января, ввели режим антитеррористической операции. Силовики задержали пять участников беспорядков, которые нападали на государственные органы Казахстана.

В городском оперштабе по борьбе с терроризмом пояснили, что режим антитеррористической операции действует в Турксибском районе Алма-Аты с 00:00 26 января до 00:00 27 января по местному времени, передаёт РИА Новости.

"Задержаны пятеро лидеров и членов ОПГ, участвовавших с 4 по 6 января в разбойном нападении на госучреждения и коммерческие объекты города", — прокомментировали в оперштабе.

У подозреваемых при себе были пистолеты марки "ПМ" и "ТТ", ружейный обрез, патроны, порошкообразное вещество, таблетки со специфическим запахом.

Ранее в полиции Казахстана сообщали, что в стране продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поиску участников и организаторов массовых беспорядков.

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