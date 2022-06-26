Конкурент не нужен: Португалия отказывается поддерживать Украину

Владимир Зеленский уволил своего посла в Португалии за неэффективную работу. Лиссабон только в местных СМИ проукраинский, а на самом деле — "своя рубашка ближе к телу".

У Лиссабона нет денег на доставку оружия на Украину

Владимир Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Словакии и Португалии (Инна Огнивец). Причины этих решений не указаны, однако ранее президент Украины заявлял, что будет увольнять послов за неэффективную работу.

Неэффективность посла в Грузии объяснима — Тбилиси не стал открывать второй фронт против РФ. Словакия отказалась поставлять Украине танки, якобы из-за Германии. А в чём провинилась казалось бы (если почитать местные СМИ) сильно проукраинская Португалия?

В стране, например, идёт травля россиян с португальскими паспортами, которые принимали украинских беженцев в муниципалитете города Сетубал. После жалоб последних россиян обвинили в том, что они "агенты Путина" — собирали данные о "радикальных украинцах". Дело расследовалось спецслужбами, но потом как-то заглохло.

Также СМИ расписывают, как Лиссабон обещает поставлять Киеву оружие. Однако ушла мелочёвка — с оказией, а целых 15 устаревших бронетранспортёров США М113, Украина так и не дождалась, потому что у Лиссабона нет средств для оплаты доставки.

Там ожидают, что "какое-то иностранное лицо возьмет на себя затраты на операцию". Вероятно — Британия.

Вступление Украины в ЕС приведёт к его разрушению

Громом среди ясного неба для Киева прозвучали слова премьер-министра Антониу Кошты, который заявил, что вступление Украины в ЕС может "привести к разрушению Союза, а не укреплению, и стать ловушкой для самой Украины".

"Чтобы быть серьезным и последовательным, ЕС нуждается в новой институциональной и бюджетной архитектуре под страхом того, что эта интеграция будет не укреплением ЕС, а его подрывом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины", — заявил глава португальского правительства в ходе теледебатов.

По словам премьер-министра, " к приёму Украины следует относиться серьезно", чтобы не создавать у неё "ложных ожиданий".

Украина разорит Португалию

В беседе с Renascença экс-посол, бывший член правительства, Франсишку Сейшаш да Кошта пояснил, что если Украина станет членом ЕС, то будет иметь одну из самых больших групп депутатов в Европейском парламенте и будет задавать повестку его работы.

"Присоединение Украины при сохранении нынешней политики, приводит к схлопыванию этой самой политики, например, в отношении Единой аграрной политики (ЕАП)", — подчеркнул он.

ЕАП — система сельскохозяйственного субсидирования и сельхозпрограмм в Европейском союзе. На неё расходуется 46,7 % бюджета ЕС. Вероятно, речь идёт о перераспределении средств в ЕАП в пользу Украины. То есть кризисная, сидящая на дотациях Португалия, не хочет быть ещё беднее.

Бывший посол считает, что предупреждения Антониу Кошты — это реальность, и называет премьер-министра "борцом за правду", потому что у него хватило смелости сказать то, что думают другие лидеры.

"Украине потребуется много лет, чтобы соответствовать критериям, определенным Европейским Союзом. Европейскому Союзу придется найти способ создать новую модель для поддержания Союза, в котором текущая политика будет совместима с присутствием такой страны, как Украина. Но это долгосрочная проблема", — заключил Сейшаш да Кошта.

Португальские коммунисты: Украина находится под контролем фашистов

Также Зеленскому несомненно не понравился демарш португальских коммунистов, которые отказались слушать его видеообращение в парламенте. В Европарламенте они голосовали против резолюции, осуждающей действия России на Украине.

Коммунисты обвинили Европейский союз и НАТО в поддержке государственного переворота на Украине в 2014 году, а также отметили, что Украина находится под контролем фашистских сил.

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