Грузия и Украина никак не могут решить, кто из них важнее для Евросоюза. Обидевшись, премьер Ираклий Гарибашвили пообещал раскрыть закулисные интриги ЕС по этому вопросу.
Грузинское руководство обиделось, когда Европейская комиссия (ЕК) заявила, что Украина и Молдавия могут стать странами-кандидатами в ЕС, однако по Грузии "остаются вопросы". Об этом написал журналист Радио Свобода (иноагент) в Брюсселе Рихард Йозвяк со ссылкой на свои источники.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ заявил, что, если кому и "полагается" статус кандидата в ЕС, то Грузии, а затем уже Украине и Молдове.
Свое мнение Гарибашвили выразил на заседании правительства страны, сообщает jam-news.net .
"Говорят, что Украина находится в состоянии войны и поэтому должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Но если война — цена такого статуса, мы не хотим войны. Мы запросили статус, который мы заслужили 30-летней борьбой за свободу и девятью годами реформ", — сказал Гарибашвили 13 июня.
"Грузия на десять голов впереди Украины и Молдовы по всем направлениям, а по многим параметрам даже впереди стран-членов Евросоюза", — добавил он.
Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, со своей стороны, отметил, что, если Грузия не получит статус кандидата в члены ЕС, "Грузинская мечта" расскажет "закулисные новости" и "личные переговоры" грузинской оппозиции и европейцев.
"Согласно решению, мы будем предоставлять общественности больше информации о закулисных событиях вокруг статуса кандидата и соответствующих личных беседах", — сказал Ираклий Кобахидзе на специальном брифинге 9 июня.
Европарламент принял резолюцию о нарушениях свободы медиа в Грузии и проблемах безопасности журналистов и потребовал ввести санкции против Бидзины Иванишвили, которого на Западе считают неформальным лидером "Грузинской мечты" и пророссийским политиком.
За кулисами остались такие причины, как:
Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил во вторник Гарибашвили в соцсети. По его мнению, никто не записывается в очередь в ЕС под обстрелы от России, а Украина "платит огромную цену" за защиту Запада, и поинтересовался, неужели Грузии важнее номер очереди.
"Принципы важнее прибыли. Что важно для вас?" — раскритиковал Подоляк грузинского премьера.
На самом деле, ни Грузия, ни Молдавия, ни Украина, скорее всего, не станут кандидатами, хотя, возможно, Украину и Молдавию ЕК будет рекомендовать.
Для этого нужен консенсус, а, как пишет Politicо, минимум, три страны выступают против предоставления статуса Украине.
Их указало агентство Bloomberg: это Венгрия, Дания и Нидерланды.
Датские СМИ пишут, что в ЕС обычно очень осторожно относятся к использованию слова "страна-кандидат". Скорее, будет дано завуалированное определение, например, статус потенциальной страны-кандидата, который будет говорить о том, том, что страна находится "на пути к вступлению в ЕС".
"Для украинцев особенно важна символическая сторона вступления. Есть 35 случаев, когда процесс можно остановить", — сказала профессор государственного управления в Нидерландах Антоанета Димитрова.
Европейская комиссия опубликует своё мнение по вопросу о предоставлении Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов в члены ЕС 15-17 июня.
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