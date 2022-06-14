Грузия разоблачит "закулисные переговоры" по получению статуса кандидата в ЕС

Грузия и Украина никак не могут решить, кто из них важнее для Евросоюза. Обидевшись, премьер Ираклий Гарибашвили пообещал раскрыть закулисные интриги ЕС по этому вопросу.

Тбилиси обиделся, что его задвинули в конец очереди

Грузинское руководство обиделось, когда Европейская комиссия (ЕК) заявила, что Украина и Молдавия могут стать странами-кандидатами в ЕС, однако по Грузии "остаются вопросы". Об этом написал журналист Радио Свобода (иноагент) в Брюсселе Рихард Йозвяк со ссылкой на свои источники.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ заявил, что, если кому и "полагается" статус кандидата в ЕС, то Грузии, а затем уже Украине и Молдове.

Свое мнение Гарибашвили выразил на заседании правительства страны, сообщает jam-news.net .

"Говорят, что Украина находится в состоянии войны и поэтому должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Но если война — цена такого статуса, мы не хотим войны. Мы запросили статус, который мы заслужили 30-летней борьбой за свободу и девятью годами реформ", — сказал Гарибашвили 13 июня.

"Грузия на десять голов впереди Украины и Молдовы по всем направлениям, а по многим параметрам даже впереди стран-членов Евросоюза", — добавил он.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, со своей стороны, отметил, что, если Грузия не получит статус кандидата в члены ЕС, "Грузинская мечта" расскажет "закулисные новости" и "личные переговоры" грузинской оппозиции и европейцев.

"Согласно решению, мы будем предоставлять общественности больше информации о закулисных событиях вокруг статуса кандидата и соответствующих личных беседах", — сказал Ираклий Кобахидзе на специальном брифинге 9 июня.

Европарламент принял резолюцию о нарушениях свободы медиа в Грузии и проблемах безопасности журналистов и потребовал ввести санкции против Бидзины Иванишвили, которого на Западе считают неформальным лидером "Грузинской мечты" и пророссийским политиком.

За кулисами остались такие причины, как:

нежелание вводить санкции против РФ и помогать Украине с открытием "второго фронта" ,

отказ в поставках Киеву вооружений,

отпор ЛГБТ-движению.

Украина обвинила Грузию в корысти

Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил во вторник Гарибашвили в соцсети. По его мнению, никто не записывается в очередь в ЕС под обстрелы от России, а Украина "платит огромную цену" за защиту Запада, и поинтересовался, неужели Грузии важнее номер очереди.

"Принципы важнее прибыли. Что важно для вас?" — раскритиковал Подоляк грузинского премьера.

Процесс вступления в ЕС не предполагает самого вступления

На самом деле, ни Грузия, ни Молдавия, ни Украина, скорее всего, не станут кандидатами, хотя, возможно, Украину и Молдавию ЕК будет рекомендовать.

Для этого нужен консенсус, а, как пишет Politicо, минимум, три страны выступают против предоставления статуса Украине.

Их указало агентство Bloomberg: это Венгрия, Дания и Нидерланды.

Датские СМИ пишут, что в ЕС обычно очень осторожно относятся к использованию слова "страна-кандидат". Скорее, будет дано завуалированное определение, например, статус потенциальной страны-кандидата, который будет говорить о том, том, что страна находится "на пути к вступлению в ЕС".

"Для украинцев особенно важна символическая сторона вступления. Есть 35 случаев, когда процесс можно остановить", — сказала профессор государственного управления в Нидерландах Антоанета Димитрова.

Европейская комиссия опубликует своё мнение по вопросу о предоставлении Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов в члены ЕС 15-17 июня.

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