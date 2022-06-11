МИД Абхазии заявил, что без признания независимости республики Грузия не сможет вступить в Евросоюз. Так в Сухуме прокомментировали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он заявил, что Сербия не сможет вступить в ЕС, если не признает независимость Косово.
"В этой связи хотелось бы порекомендовать канцлеру Германии обратить внимание на Грузию, которая также подала заявку на членство в ЕС и выставить ей аналогичные условия. Без признания независимости Республики Абхазия Грузия не сможет претендовать на вступление в ЕС", — цитирует заявление внешнеполитического ведомства Абхазии издание EurAsia Daily.
Олаф Шольц накануне посетил с визитом Белград. А перед этим заехал в административный центр самопровозглашённого Косова Приштину. Где и призвал Сербию к "прагматичности в процессе признания Косова", поскольку без этого страна не сможет вступить в Евросоюз.
Президент Сербии Александр Вучич, комментируя заявление Шольца, заявил, что Европа впервые в истории потребовала от Белграда обоюдного признания Косова. По его словам, ранее этого добивались только США.
Вучич подчеркнул, что события развиваются именно таким образом, как он и предсказывал. А именно, речь идёт об усилении давления на Белград по вопросу Косова с целью выбить из рук России аргумент о нарушении Западом международного права в косовском кризисе и проведении аналогий между Косово и Донбассом.
Что же касается Грузии, то ранее власти этой страны вслед за Украиной подали заявку на вступление в Евросоюз. Теперь в Тбилиси ожидают предоставления статуса кандидата на вступление.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.