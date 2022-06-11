МИД Абхазии: Грузия не сможет вступить в ЕС без признания нашей независимости

МИД Абхазии заявил, что без признания независимости республики Грузия не сможет вступить в Евросоюз. Так в Сухуме прокомментировали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он заявил, что Сербия не сможет вступить в ЕС, если не признает независимость Косово.

"В этой связи хотелось бы порекомендовать канцлеру Германии обратить внимание на Грузию, которая также подала заявку на членство в ЕС и выставить ей аналогичные условия. Без признания независимости Республики Абхазия Грузия не сможет претендовать на вступление в ЕС", — цитирует заявление внешнеполитического ведомства Абхазии издание EurAsia Daily.

Олаф Шольц накануне посетил с визитом Белград. А перед этим заехал в административный центр самопровозглашённого Косова Приштину. Где и призвал Сербию к "прагматичности в процессе признания Косова", поскольку без этого страна не сможет вступить в Евросоюз.

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя заявление Шольца, заявил, что Европа впервые в истории потребовала от Белграда обоюдного признания Косова. По его словам, ранее этого добивались только США.

Вучич подчеркнул, что события развиваются именно таким образом, как он и предсказывал. А именно, речь идёт об усилении давления на Белград по вопросу Косова с целью выбить из рук России аргумент о нарушении Западом международного права в косовском кризисе и проведении аналогий между Косово и Донбассом.

Что же касается Грузии, то ранее власти этой страны вслед за Украиной подали заявку на вступление в Евросоюз. Теперь в Тбилиси ожидают предоставления статуса кандидата на вступление.