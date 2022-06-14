Подоляк обвинил Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции против России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил правительство Грузии в корысти из-за позиции по антироссийским санкциям.

Он напомнил, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался присоединяться к ограничительным мерам, которые Запад собирается утвердить в отношении России.

"Принципы важнее прибыли. Что важно для вас?" — обратился Подоляк к грузинским политикам.

Ранее старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США и их партнёры по G7 начали работать над ужесточением санкций против РФ.

При этом некоторые страны стали активно выступать за ослабление ограничений. Так, власти Италии и Венгрии предлагают настоять на прекращении огня на Украине, чтобы появился повод для смягчения антироссийских санкций, которые оказались разрушительными для мировой экономики.