Жизнь американца мало значит: США не будут спасать своих ветеранов в ДНР

Американские власти оставили умирать своих граждан, завербованных в "украинский иностранный легион", по причине непризнания ДНР. Хотя, когда надо было, республика де-факто признавалась.

Истории американских и других западных наёмников, воюющих на Украине, являются чётким сигналом России другим иностранцам, которые хотят присоединиться к борьбе против неё: не надо.

Американские ветераны становятся наёмниками не от хорошей жизни

Об этом пишет "армейский репортёр" Хейли Бритцки в Task & Purpose.

Она переживает за судьбу американцев экс-военнослужащих — Энди Хюйна и Александра Дрюке (ветеран войны в Ираке), которые попали в плен к союзным армиям в операции по освобождению Донбасса, а также о ветеране армии Грэди Курпаси, который пропал без вести на прошлой неделе.

Заметив, что наёмникам, по законам ДНР, угрожает смертная казнь, репортёр приводит слова члена Совета по международным отношениям Томаса Грэма, который сказал, что пленение двух американцев, по мнению россиян, "удержит других иностранцев" от поездки на Украину.

"Послание таково: не приезжайте сюда и не сражайтесь на стороне Украины, не убивайте российских солдат и не убивайте союзников России из Донецка и Луганска. Если вы попадёте в плен, придётся заплатить цену", — сказал Грэм.

Другой эксперт, опрошенный Бритцки, предупредил, что статус добровольцев, которые попадают под Женевскую конвенцию, может быть, в данном случае, "весьма сомнительным".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал NBC News, что эти два американца являются "солдатами удачи" — наёмниками, которые должны "нести ответственность за совершённые ими преступления".

Власти США отказываются разговаривать с Донецком

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ведомство "связывалось с российскими властями" по поводу Хюйна и Дрюке, но "не получило никакого формального или официального ответа". И это правильно.

Российские власти предлагают США обращаться в ДНР с просьбами по поводу своих граждан, но администрация Джо Байдена упорно отказывается это делать, потому что это "непризнанные" государства.

По словам Грэма, США не признают эти территории независимыми и не считают их власть законной.

"Итак, по определению, — добавил он, — любой суд, который будет судить этих двух мужчин, будет незаконным в наших глазах".

Жизни граждан США не имеют никакого значения для администрации Байдена

То есть, юридические "ценности" преобладают над ценностью жизни, а как же тогда права человека, которые США всегда ставят во главу угла своей политики?

Когда надо было получать данные рухнувшего малазийского Боинга в 2015 году, с ополчением ДНР малазийцы вошли в контакт и получили "чёрные ящики". Тогда непризнанный статус никого на Западе не испугал. Не пугал он и при подписании Минских соглашений, под которыми стояли подписи руководителей ЛДНР — потому что надо было спасать режим Порошенко.

Принцип же — с террористами переговоров не ведём — тоже не к месту: ДНР и ЛНР таковыми не признаны на Западе.

Вспомним также, что США вступали в переговоры с непризнанными повстанцами-хуситами в Йемене об освобождении своих граждан, попавших к ним в плен. Но Йемен — не та держава, с которой нужно что-то делить. Другое дело — Россия, и цель — её победить.

Проблема в двуличии американских властей, их высокомерии и стремлении к гегемонии любым путём. На этом пути жизни граждан США не имеют никакого значения.

Что будет с американцами, видно на примере англичан

Английский наёмник Айден Аслин, уже осуждённый в ДНР к смерти, предупредил в интервью ВВС, что никто не заботится о его судьбе на родине.

"Моё время уходит", — сказал он, добавив, что, скорее всего, его расстреляют. При этом, правительство Великобритании, по его словам, и не пыталось договориться с ДНР об освобождении.

"Айден был очень расстроен, когда сегодня утром позвонил своей матери. Суть в том, что Айден сказал, что ДНР сообщила ему, что никто из Великобритании не вступал в контакт, и что он будет казнен", — рассказала бабушка Аслина.

Мало того, известно, что даже апелляцию на приговор адвокат Аслина до вчерашнего дня не подал. То есть, денег на соответствующего адвоката у Лондона не нашлось.

Спасать рядового Райана англосаксы могут только в кино.

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