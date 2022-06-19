Американские наёмники про своё украинское приключение: "Заманили пропагандой"

Двое американских наёмников, служивших в украинской армии, были захвачены российскими вооруженными силами в Харьковской области. Это сообщение, распространённое многими Telegram-каналами, было официально подтверждено американской стороной в четверг.

RT поговорил с Александром Друке и Энди Хьюном в лагере для заключённых в Донецкой Народной Республике.

Напомню, что оба наёмника — ветераны боевых действий:

Друке два года воевал в Ираке, Хьюн служил в отделе материально- технического обеспечения Корпуса морской пехоты на Окинаве (Япония).

Они оба сдались в плен, когда по заданию командования военной разведки СБУ должны были прикрывать отступление отряда.

"Никого убить не успели"

"Нам сказали разместиться на небольшой смотровой площадке, — рассказал Хьюн. — У меня были чешская винтовка CZ и базука. Колонны украинцев отступали, их преследовали российские бронетранспортёры и танк. Когда танк выстрелил в первый раз, я только что приготовил свою базуку. Выстрелил и промахнулся. Когда украинские войска исчезли, мы с Друке убежали и спрятались в канаве, пока российские машины и пешеходные патрули проезжали мимо". "Первоначально мы должны были вести разведку с помощью беспилотников, — рассказывает второй наёмник корреспонденту RT Роману Косыреву, — но, когда мы прибыли на место, уже шла битва. Наши планы изменились … и мы с товарищем по команде остались в лесу".

По словам "солдат удачи", они несколько часов бродили по лесу, заблудились и вышли в деревню, контролируемую русскими войсками, где сдались патрулю.

Условиями плена довольны

Оба наёмника говорят, что русские солдаты относились к ним справедливо, давали еду, питьё, тёплые одеяла и сигареты.

Сейчас их очень беспокоит, что суд может приговорить их к высшей мере, как это уже случилось с двумя британцами и одним марокканцем. Американские наёмники надеются только на то, что их взяли в плен не в ДНР, где смертная казнь разрешена, а в Харьковской области, что даёт шанс на суд в России.

Как наёмников занесло на Украину

Александр Друке, уволившийся из армии США в 2014 году, оказывается, изначально не собирался ехать на Украину воевать. По его словам, он прилетел в Польшу с намерением заняться гуманитарной работой, но был готов сражаться, потому что в США "агитируют таких ветеранов", как он, защищать мирных жителей, на которых напала Россия.

Теперь же, хором утверждают оба наёмника, они видят, что им дома говорили "не всю правду". Более того, они "уволились" из "Международного легиона", не пожелав служить в "коррумпированном и дезорганизованном" подразделении.

Оба боевика, по их словам, путешествовали по стране в поисках более компетентного подразделения, к которому они могли бы присоединиться, и в конечном итоге оказались в "Оперативной группе Багет" на востоке Украины — подразделении иностранных наёмников, состоящем в основном из ветеранов США и Франции.

В среду подразделение подтвердило, что Друке и Хьюн, известные под прозвищами "Бама" и "Ненависть", были захвачены в плен.

По данным России, с февраля:

на Украину прибыло 6 956 иностранных граждан из 64 стран;

около 1956 из них были убиты, а 1779 покинули страну.

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