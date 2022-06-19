Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Американские наёмники про своё украинское приключение: "Заманили пропагандой"

Мир

Двое американских наёмников, служивших в украинской армии, были захвачены российскими вооруженными силами в Харьковской области. Это сообщение, распространённое многими Telegram-каналами, было официально подтверждено американской стороной в четверг.

Американские наёмники про своё украинское приключение: "Заманили пропагандой"

RT поговорил с Александром Друке и Энди Хьюном в лагере для заключённых в Донецкой Народной Республике.

Напомню, что оба наёмника — ветераны боевых действий:

  • Друке два года воевал в Ираке, Хьюн служил в отделе материально- технического обеспечения Корпуса морской пехоты на Окинаве (Япония).
  • Они оба сдались в плен, когда по заданию командования военной разведки СБУ должны были прикрывать отступление отряда.

"Никого убить не успели"

"Нам сказали разместиться на небольшой смотровой площадке, — рассказал Хьюн. — У меня были чешская винтовка CZ и базука. Колонны украинцев отступали, их преследовали российские бронетранспортёры и танк.

Когда танк выстрелил в первый раз, я только что приготовил свою базуку. Выстрелил и промахнулся. Когда украинские войска исчезли, мы с Друке убежали и спрятались в канаве, пока российские машины и пешеходные патрули проезжали мимо".

"Первоначально мы должны были вести разведку с помощью беспилотников, — рассказывает второй наёмник корреспонденту RT Роману Косыреву, — но, когда мы прибыли на место, уже шла битва. Наши планы изменились … и мы с товарищем по команде остались в лесу".

По словам "солдат удачи", они несколько часов бродили по лесу, заблудились и вышли в деревню, контролируемую русскими войсками, где сдались патрулю.

Условиями плена довольны

Оба наёмника говорят, что русские солдаты относились к ним справедливо, давали еду, питьё, тёплые одеяла и сигареты.

Сейчас их очень беспокоит, что суд может приговорить их к высшей мере, как это уже случилось с двумя британцами и одним марокканцем. Американские наёмники надеются только на то, что их взяли в плен не в ДНР, где смертная казнь разрешена, а в Харьковской области, что даёт шанс на суд в России.

Как наёмников занесло на Украину

Александр Друке, уволившийся из армии США в 2014 году, оказывается, изначально не собирался ехать на Украину воевать. По его словам, он прилетел в Польшу с намерением заняться гуманитарной работой, но был готов сражаться, потому что в США "агитируют таких ветеранов", как он, защищать мирных жителей, на которых напала Россия.

Теперь же, хором утверждают оба наёмника, они видят, что им дома говорили "не всю правду". Более того, они "уволились" из "Международного легиона", не пожелав служить в "коррумпированном и дезорганизованном" подразделении.

Оба боевика, по их словам, путешествовали по стране в поисках более компетентного подразделения, к которому они могли бы присоединиться, и в конечном итоге оказались в "Оперативной группе Багет" на востоке Украины — подразделении иностранных наёмников, состоящем в основном из ветеранов США и Франции.

  • В среду подразделение подтвердило, что Друке и Хьюн, известные под прозвищами "Бама" и "Ненависть", были захвачены в плен.

По данным России, с февраля:

  • на Украину прибыло 6 956 иностранных граждан из 64 стран;
  • около 1956 из них были убиты, а 1779 покинули страну.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Жуткий приговор для наемников в ДНР: что дальше? Последние новости
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина
Новости
Пилько: "Дело Тайры" показало наличие в России независимой журналистики
Литовкин: СВО повторится через пять лет, если сейчас не освободить всю Украину
Джабаров сыронизировал над Санду насчёт запрета российского ТВ: "Газ не пахнет?"
Хатылёв о секрете успеха ВС РФ в боях с ВСУ: количество превращается в качество
Кононов: киевские власти собирались построить базу НАТО в Северодонецке
Под Харьковом уничтожен командир батальона "Карпатская сечь"*
Артиллерия "Отважных" ВС РФ разгромила грузинских наёмников 
Бойцы ВСУ упали в реку, не заметив взорванного пролёта моста
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Леонков: США недовольны тем, что не видят результата своих вливаний в ВСУ
Популярное
Силовые структуры
Русская станция помех "Житель" лишила США глаз на Украине

Американский специалист заявил, что находится в замешательстве из-за работы российской станции постановки помех Р-330Ж "Житель".

Русская станция помех "Житель" лишила США глаз на Украине
Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине "Серых орлов" из-за России
Мир. Новости мира
Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине "Серых орлов" из-за России
Общество
Кадыров о подлости Казахстана и Армении: "А Россия всем помогает"
Силовые структуры
ВС РФ поразили цели в Харькове ударами ОТРК "Искандер" из Белгородской области
Любовь Степушова Литва реанимировала идею "Сувалкинского коридора" Любовь Степушова Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова
Силовые структуры
Российские разведчики наткнулись на роту ВСУ и выдали себя за украинцев
Общество
Переводчик тяжело вздохнул и выругался во время беседы Путина с Додиком
Киев празднует: нацистка "Тайра" вернулась из плена. По обмену
Мир. Новости мира
Киев празднует: нацистка "Тайра" вернулась из плена. По обмену
Последние материалы
Кононов: киевские власти собирались построить базу НАТО в Северодонецке
Столтенберг: Россия — угроза НАТО, нам придётся долго вкладываться в оборону
Под Харьковом уничтожен командир батальона "Карпатская сечь"*
Эксперты: экономика еврозоны стремительно несётся к краху
Артиллерия "Отважных" ВС РФ разгромила грузинских наёмников 
Бойцы ВСУ упали в реку, не заметив взорванного пролёта моста
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Леонков: США недовольны тем, что не видят результата своих вливаний в ВСУ
Разведка ЮВО уничтожила элитный спецназ ГУР Украины и захватила командира
Верховная рада запретила использовать российскую музыку на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников