Сафари не получилось: иностранные наёмники бегут с Украины

По данным украинских чиновников, более 20 тысяч иностранных граждан из 52 стран прибыли в страну "воевать с Россией". Однако многие из них — Киев об этом не говорит — уже одумались и охотно рассказывают, почему.

В основном наёмники утверждают, что миссия, которая представлялась героической, оказалась на деле самоубийственной из-за коррумпированных командиров и плохого, а чаще недостаточного, оружия.

Мамука Мамулашвили — командир Грузинского легиона (международная бригада, созданная на Украине ещё в 2014 году), — рассказал британской газете Telegraph, что, по его оценкам, 70% людей, которые приехали, чтобы присоединиться к его отряду, "уже повернули назад”. Причём многие даже не побывали в реальном бою.

Несовпадение ожиданий и реальности

Волонтер из Великобритании Мэтт Робинсон, который служит военным инструктором в Киеве, отметил, что многие иностранные граждане, приезжающие в страну, совершенно не готовы к тому, что их ждет, поскольку некоторые из новобранцев не имеют ничего, кроме простого охотничьего опыта и базовых навыков выживания. А хотят при этом совершать подвиги и "бить врага".

"Эти военные туристы страшно разочаровываются, когда попадают под обстрел вместо того, чтобы стрелять самим. Они не хотят понимать, что российско-украинский конфликт — это прежде всего артиллерийская война, где солдаты проводят большую часть своего времени, укрываясь, а не перестреливаясь".

"Странная война"

Добровольцы, у которых есть боевой опыт в таких странах, как Ирак и Афганистан, утверждают, что "украинская война находится на другом уровне", а один британский экс-королевский морской пехотинец заявил, что наёмники "здесь аутсайдеры, и что бы вы ни говорили о русских, это профессиональная армия, и они используют много высоких технологий".

Надолго не подписываются

Ещё одна причина, по которой "солдаты удачи" уезжают из Украины — нежелание подписывать трехлетние контракты при вступлении в украинские Вооруженные силы. А это обязательное для них условие. Вот многие добровольцы, надеясь избежать такого длительного юридического обязательства, либо вступают в нацбаты — раз уж приехали, либо стараются уехать домой.

Но и в нацбатах для иностранцев жизнь — не мёд

Некий Майкл — бывший солдат ВВС США — утверждает, что иностранным новобранцам в нацбатах и теробороне, как правило, поручают миссии, которые никто другой не хочет делать, и они "могут оказаться в опасных ситуациях без важной информации":

"Вы можете стать пушечным мясом, если у вас неправильный командир. Опасно выходить на поле боя, когда нет возможности координировать свои действия с другими — вы можете быть убиты своей собственной стороной, — сказал Майкл. — А ещё там процветает коррупция: пропадает основное оборудование. Бойцам выдают оружие без патронов, бронежилеты и аптечки. Мы все хотим воевать, но они не совсем облегчают нам задачу”.

"Неофитов не брать"

В течение нескольких дней после начала российской спецоперации власти Украины пообещали безвизовый въезд для иностранцев, желающих "воевать с Москвой". Но уже в марте набор был сужен: брать стали лишь тех, кто имеет военный опыт. Аргумент: отправка неподготовленных добровольцев на фронт становится скорее помехой, чем помощью, а запасы огнестрельного оружия и боеприпасов "и без того" заканчиваются.

Москва добавила пищу для размышлений

Из России иностранцам, желающим воевать на Украине, пришло предупреждение:

в качестве наемников они не имеют статуса комбатантов по международному праву; со всеми, как говорится, вытекающими.

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