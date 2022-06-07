VT: наёмники из США бегут с поля боя, симулируя травмы и поломку оружия

Иностранные "добровольцы" на Украине покидают свои позиции, симулируя травмы и поломку оружия. Джим Дин — автор и редактор Veterans Today отмечает, что, очевидно, эти ребята не знали о том, на какую банду правительственных воров и олигархов они работали, не говоря уже о неонацистах.

"Когда-то у нас в правительстве были люди, которые бы этого не сделали. Те дни закончились. У нашего правительства есть деньги, хотя и взятые взаймы, и очередь из бывших военных, желающих получить работу наемника с шестизначной зарплатой. Но конкуренция за эти слоты жесткая, в основном нужны ветераны специальных операций", — пишет Джим Дин.

Редактор сетует, что прокси-войны (когда воюют чужими руками) стали военной чумой нашего времени. Как итог — российские военные сражаются с наемниками, которые являются разжигателями войны. Называет он и объективные причины начала спецоперации со стороны России — жизни этнических русских в Донбассе, которые погибали от пуль солдат ВСУ, поддерживаемых НАТО, и неонацистов, обученных ЦРУ.

При этом Джим отмечает, что если бы ситуация была обратной, скажем, граждане США подвергались бы обстрелам в течение восьми лет, то неужели Пентагону было бы наплевать. Конечно же, нет.

"Но в данном случае эти идиоты думают, что остальные настолько глупы, что мы не можем разглядеть мошенничество. Обратите внимание, что в США не развивается антивоенная оппозиция, возможно, из-за нашей собственной гражданской войны и подростков с мертвым мозгом, которые хотят умереть как убийцы, расстреляв к примеру, учеников в школе, чтобы "быть кем-то". Я не буду говорить уже о том, что социальные сети стали туалетом для молодых людей, где их мозги превращаются в кашу", — отмечает Дин.

Наемники, воюющие на стороне Украины, бегут с поля боя

Многие наемники, так называемые "солдаты удачи" отправились воевать на Украину против России. Сейчас они говорят о серьезном несоответствии реальности ожидаемому, об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что американские "добровольцы", вернувшиеся из Украины, нелестно отзывались о происходящем там. Многие из них уже приняли решение не продлевать контракт. Они жалуются на большие потери во время боя, связанные в основном с плохим обеспечением. Поэтому зачастую они под любыми предлогами сбегали с поля боя, симулируя легкие ранения или поломку оружия. Для связи им приходилось использовать установленный на смартфонах сервис мгновенных сообщений WhatsApp, который далеко не считается защищенным.

Они шли в бой со скудным снаряжением, наблюдали, как глупо умирают их боевые товарищи. Потом в какой-то момент они решили, что с них хватит. Восемь из 20 добровольцев в отряде по сути дезертировали, а ветеран морской пехоты сломал свой автомат камнем, чтобы была возможность увернуться от боя. Еще один боец притворился, что его ранили, пишет издание. Ветеран Корпуса морской пехоты США с позывным "Дакота" признался, что больше всего его пугало то, как вражеские боевые вертолеты уничтожали позиции.

На многих иностранцев также сильно повлияло то, что случилось с Вилли Джозефом Канселем. 22-летний морской пехотинец погиб к северо-западу от Николаева в конце апреля, но его тело так и не нашли. Это психологически сломило американских наемников, после чего они приняли решение навсегда уехать из Украины.

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