The Grayzone: DHS боится возвращения воюющих на Украине неонацистов в США

Националисты из США, которых ранее обвиняли на родине в насильственных действиях, решили набраться опыта в использовании современного оружия и отправились на Украину.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) собирает разведывательную информацию о наёмниках, которые вступили в Иностранный легион, созданный киевским режимом в начале военной спецоперации. Согласно данным DHS, на Украине находится более 20 тысяч добровольцев.

Подконтрольные Вашингтону СМИ с восторгом рассказывают о "подвигах" Пола Грея, который прославился в США за счёт организации уличных потасовок против левых группировок. В издании The Grayzone Грея назвали "настоящим американским фашистом", который был членом нескольких радикальных группировок.

"Что же произойдет с нами в Америке, когда эти нацистские отморозки вернутся домой?" — задаётся вопросом автор издания Александр Рубинштейн.