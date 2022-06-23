Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
На Урале попросили поблагодарить Макрона за передачу Украине САУ Caesar
В проектах Музея Победы поучаствовали 130 тысяч московских школьников
Зеленский: есть усталость от происходящего на Украине
ГИББД сможет лишать водителей прав по состоянию здоровья с марта 2023 года
Лоза: Шатунов ничего не сделал для успеха
В Госдуме одобрили идею Минфина повысить маткапитал на фоне подорожания товаров
Во дворах Одессы появились пророссийские граффити
Пленный ВСУ начал осознавать реальность по окончании действия психостимуляторов
Суд приговорил риэлтора к семи годам колонии за мошенничество

The Spectator: включение Украины в список кандидатов в ЕС — бутафория

Мир

Британский журналист Эндрю Теттенборн заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в Европейский союз является "бутафорией", пиаром Брюсселя.

"Официальное включение Украины в список напоминает пиар-ход со стороны Евросоюза, который отчаянно пытается продемонстрировать свою поддержку благому делу", — сказал обозреватель The Spectator.

По информации публициста, против вступления Киева в ЕС выступают следующие страны:

  • Португалия,
  • Нидерланды,
  • Дания.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама призвал жителей Украины "не питать иллюзий" из-за статуса кандидата в объединение. Как напомнил глава правительства республики, Северная Македония имеет такое же положение уже 17 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе

Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.

Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Мир. Новости мира
ВС РФ освободили осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском
Любовь Степушова Инфляция выше, чем на Украине: Болгария зарвалась в антироссийской политике Любовь Степушова Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Spiegel: Рэй Далио заявил, что США не смогут избежать войны с Китаем и Россией
Мир. Новости мира
Junge Welt: ФРГ вновь готова применить "климатического убийцу" в борьбе с РФ
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Последние материалы
В Госдуме одобрили идею Минфина повысить маткапитал на фоне подорожания товаров
Во дворах Одессы появились пророссийские граффити
Пленный ВСУ начал осознавать реальность по окончании действия психостимуляторов
Суд приговорил риэлтора к семи годам колонии за мошенничество
Главврач Осипов: доктора боролись за жизнь Шатунова полтора часа
Вассерман: у Украины нет шанса на независимость после взрыва в Новошахтинске
Глава Минобороны Украины заявил о прибытии американских РСЗО HIMARS
Инфляция выше, чем на Украине: Болгария зарвалась в антироссийской политике
Нобелевский лауреат Стиглиц: Вашингтон может проиграть в новой "холодной войне"
Киселёв: Лисичанск и Северодонецк будут блокированы через три-четыре дня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников