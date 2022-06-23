The Spectator: включение Украины в список кандидатов в ЕС — бутафория

Британский журналист Эндрю Теттенборн заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в Европейский союз является "бутафорией", пиаром Брюсселя.

"Официальное включение Украины в список напоминает пиар-ход со стороны Евросоюза, который отчаянно пытается продемонстрировать свою поддержку благому делу", — сказал обозреватель The Spectator.

По информации публициста, против вступления Киева в ЕС выступают следующие страны:

Португалия,

Нидерланды,

Дания.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама призвал жителей Украины "не питать иллюзий" из-за статуса кандидата в объединение. Как напомнил глава правительства республики, Северная Македония имеет такое же положение уже 17 лет.