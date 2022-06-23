Британский журналист Эндрю Теттенборн заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в Европейский союз является "бутафорией", пиаром Брюсселя.
"Официальное включение Украины в список напоминает пиар-ход со стороны Евросоюза, который отчаянно пытается продемонстрировать свою поддержку благому делу", — сказал обозреватель The Spectator.
По информации публициста, против вступления Киева в ЕС выступают следующие страны:
Ранее премьер-министр Албании Эди Рама призвал жителей Украины "не питать иллюзий" из-за статуса кандидата в объединение. Как напомнил глава правительства республики, Северная Македония имеет такое же положение уже 17 лет.
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