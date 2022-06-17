Португалия может отправить на Украину своих военных инструкторов

Как сообщила глава Минобороны Португалии Элена Каррейрас, её страна готова дать украинской стороне своих военных инструкторов, чтобы они могли подготовить украинских военных.

При этом министр отметила, что это решение не подразумевает поставки Украине дополнительного оружия, добавив, что бойцы ВСУ будут приняты для прохождения обучения в Португалии.

"Существует возможность обучения украинских солдат в Португалии. Речь идет о маневрировании на танках Leopard или на технике, которая у них есть и которой им нужно обучать своих солдат. Пока что отправка большего количества военных материалов не стоит на повестке дня", — сообщила Каррейрас.

По словам министра, у её ведомства уже есть план по инструктажу украинских военных.

Каррейрас добавила, что Киев пока никак не отреагировал на предложение Португалии, однако как только он это сделает, к обучению ВСУ можно будет приступить немедленно.