ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине

Когда отсутствуют преступления, вражеские пропагандисты прибегают к стопроцентным, на их взгляд, обвинениям, доказать которые сложно при любых обстоятельствах. В последнее время немало наслушались о пресловутых "зверствах" советских солдат при освобождении Европы от фашистского ига. Вина перекладывается с виновников на спасителей. Тактику гитлеровских нацистов неудачно попытались освоить украинские националисты.

Изнасилованные арийки

Казалось бы, беспроигрышный вариант — голословно обвинить кого-нибудь в каком-либо преступлении. Когда автор этих строк служил в Германии, ему приходилось переводить направленные в советскую комендатуру документы, в том числе и заявления восточногерманских гражданок, будто бы подвергнувшихся надругательствам со стороны военнослужащих Советской армии.

В большинстве случаев интимный контакт происходил по взаимному согласию. Военная прокуратура не пыталась обелить честь мундира. Молодость и похоть брали своё. Если изучить статистику изнасилований в ГДР, она никоим образом не свидетельствовала о причастности военнослужащих Советской армии к подобного рода деяниям. Немкам нужно было обелиться перед своими парнями, которым не пришлось бы разбираться с чужаками через переводчика.

После объединения двух Германий ангажированные историки на Западе предприняли попытки обвинить СССР в изнасиловании ДВУХ (!) миллионов немецких женщин, девушек, а также некоторого количества мужчин и мальчиков.

В мае 2015 года Pravda.Ru опубликовала статью, в которой приводились данные современного немецкого историка Мириам Гебхардт (Miriam Gebhardt). Фрау Гебхардт цифрами доказывает, что союзники подвергли насилию, несомненно, большее количество, чем дисциплинированные солдаты Красной армии. Сказанное не означает, что наши не совершали противоправных действий, и даже зверства гитлеровцев не всегда могут служить оправданием их злодеяний, но англосаксы и прочие союзники творили ужасы на немецкой земле просто по прихоти. Их преступления засвидетельствованы не только историками, но и очевидцами.

В 1960 году итальянская актриса Софи Лорен получила кинематографическую премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Чочара" ("La Ciociara"), снятого по сценарию Альберто Моравиа. По сюжету, мать и её несовершеннолетнюю дочь изнасиловала группа марокканской солдатни, так называемых "гумьеров", которые сражались на стороне антигитлеровской коалиции. Для малосведущих в истории отметим: Советская армия не была на территории Италии во время Второй мировой войны. В наше время такое кино не покажут. Антигерои слишком похожи на негров, жизни которых важны. Ситуация требует русских жертв.

Жертвы сексуального насилия

Нынешняя западная пропаганда пытается расчеловечить русского солдата, который пришёл спасти несчастную страну от украинских плутократов, их американских хозяев и сатанистов, вырядившихся в униформу ВСУ, с татуировками нацистской символики.

Некогда солидная газета The Washington Post, согласно своему слогану, "умирающая с демократией во тьме", опубликовала статью о девушке Катерине из Мариуполя, якобы подвергнувшейся насилию. Виновными англопродажные СМИ назначили чеченских бойцов. Воинов Ичкерии возводили в ранг героев, когда они сражались с русскими. Убивающих бандеровских "шайтанов" спецназовцев Запад решил заклеймить как насильников. Шамиль коллективному Западу нужен лишь исключительно в качестве врага "белого царя".

Джигитов, коим закон запрещает вино, "пострадавшая" называет пьяными. Почему-то "кавказцу" приглянулась форма носика красы-девицы. В отличие от словоизлияний министра иностранных дел незалежного государства Дмитрия Кулебы, который брешет про "многочисленные случаи" изнасилования украинок, американская авторша вынесла в заголовок неопределённый вопрос: "Со сколькими приключилась такая история?"

Счастье мужчины в том, чтобы заключать в объятия женщин своих врагов

Принято приписывать своим противникам слова Чингисхана: "Счастье мужчины заключается в том, чтобы заключать в объятия женщин своих врагов".

Видно, глава берлинского бюро Washington Post, жаждущая любви Лавди Моррис (Loveday Morris), словно одесская бабушка из песни "Оц-тоц первертоц", которая "мечтает снова пережить налёт", повествует историю некой Кати. Опустим подробности описания, приведём свидетельства.

"Польские прокуроры, которые собрали более тысячи свидетельств о военных преступлениях от беженцев, говорят, что пока ни одно из них не связано с сексуальным насилием", — утверждает в своей статье Лавди Моррис.

Далее следуют абзацы про насилие над немками в 1945-м с миллионами "пострадавших", затем переход к теме, озвученной бывшим украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Теперь её обвиняют во всех грехах, самым страшным из которых считается работа на российские спецслужбы. Ситуация повторяется. Вспомним требование "мировой общественности" освободить из тюрьмы Надию Савченко, впоследствии обвинённую на Украине в подготовке госпереворота. Пугавшая изнасилованными младенцами Денисова цитировалась соответствующими рупорами пропаганды, а теперь сама подверглась остракизму.

Washington Post пишет:

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине работает над подтверждением сообщений. Из 124 заявлений о сексуальном насилии во время конфликта, которые она получила, смогла подтвердить 24: 12 с участием российских военных или связанных с ними групп, пять — украинских военных и семь — с участием неизвестных лиц на территории, контролируемой Украиной. Организация Объединённых Наций определила, что ещё 44 невозможно проверить, а восемь — ложные или крайне маловероятные. Продолжается расследование ещё 48 обвинений".

И такое признание: Организация Объединённых Наций до сих пор "не нашла доказательств систематического использования сексуального насилия в качестве средства ведения войны на Украине", заявила глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер.

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