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Автор Любовь Степушова

Молдавию готовят к открытию второго фронта против России

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Запад готовит Молдавию к открытию второго фронта против России. Об этом говорит череда последних событий.

Молдавию готовят к открытию второго фронта против России

Новости из Молдавии становятся всё более тревожными

1. В закон о госгранице внесён пункт, позволяющий охранять рубежи Молдавии представителям иностранных и международных военных ведомств. Для помощи молдавской стороне в охране границы ЕС уже направил десятки сотрудников агентства Frontex.

2. Зачищается политическое поле. Лидера оппозиции социалистов, экс-президента Игоря Додона обвинили в коррупции, незаконном обогащении, финансировании политической партии преступной организацией и измене родине. Додон уголовное преследование назвал "политическим заказом" президента Майи Санду.

Лидер коммунистов Владимир Воронин поддержал Додона. Он указал, что "нынешние правители с румынскими паспортами" (гражданство Румынии есть даже у Санду) даже не пытаются скрывать своих унионистских наклонностей.

"Вся эта политика коленопреклонения перед Бухарестом — разве вкупе это не есть предательство Родины?" — раскритиковал власть Воронин.

3. Диверсифицированы поставки электроэнергии. Как сообщает молдавская пресса, Кишинёв с 4 июня будет покупать 30% электроэнергии у украинской компании "Энергоатом" по цене 77 долларов за МВтч. Ранее всю электроэнергию Молдавия закупала у приднестровской Кучурганской ТЭС  по цене 59,9 МВтч долларов США, то есть, гораздо дешевле.

4. Запрещён показ российских телеканалов "в целях защиты информационного пространства". Теперь контент на русском языке не может превышать 20% от общего объема, остальное должно быть на румынском языке,

Новый шеф молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяцэ (тоже с румынским паспортом), заявил, что будет бороться с нелояльными Телеграм-каналами. Кроме того, работа СИБ будет направлена "на противодействие дезинформации и русской пропаганде".

5. Военный корреспондент Семён Пегов в своём Телеграм-канале сообщил, что в Кишинев прибыли 49 сотрудников ФБР, владеющих русским языком. Их задача — перестроить правоохранительную систему для противодействия российскому влиянию. Кроме этого, 24 сотрудника службы внешней разведки Германии уже тоже находятся в Кишинёве.

6. Запад предложил поставки вооружений, а в Кишинёве это поддержали. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью The Telegraph сообщила, что НАТО обсуждает поставки оружия Молдавии. По ее словам, стороны хотят соответствия страны "стандартам НАТО". 

Майя Санду  подчеркнула, что оборонный сектор страны достаточно слаб и нуждается в укреплении.

Премьер Наталья Гаврилица заявила, что Кишинёв обратился с запросом "к нашим партнерам", включая нелетальную помощь, помощь для укрепления границ.

"Естественно, также обсуждаем с европейскими странами помощь другого рода. Пока это общие дискуссии. Пока мы решаем, обращаться или нет за летальной помощью", - сказала Гаврилица телеканалу Moldova 1.

Горячая фаза в Приднестровье будет обеспечена Украиной

Обострение в Приднестровской Молдавской республике ( ПМР) произошло в апреле и начале мая. В районе военного аэродрома возле села Вэрэнкэу произошли два взрыва, которые произвели с беспилотников. Они были нацелены на взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Как пишут украинские Телеграм-каналы  горячая фаза в Приднестровье  намечена на август месяц, но это зависит, во многом, от развития событий в украинском кризисе.

Со ссылкой на источник в офисе президента Зеленского, Телеграм- канал "Резидент" сообщает, что Украина разработала несколько сценариев военных кампаний против ПМР для нейтрализации российской группировки в 1,5 тысяч человек. Если Молдавия откажется участвовать и предоставлять свою территорию для прохода ВСУ, то будет реализован ограниченный удар артиллерии по военной инфраструктуре и базам.

Телеграм-канал "Легитимный" указывает, что начало военных действий в ПМР стратегически выгодно Украине, так как это добавит ещё одну горячую точку для России. Также это выгодно Румынии, так как она сможет расшириться территориально за счёт молдавской территории, но не выгодно Молдавии и ПМР. 

Запад погубит Молдавию

Развязывание военного конфликта против ПМР закончится печально для  Молдавии по следующим причинам:

1. Гагаузия, которая стабильно голосует за пророссийских политиков, не поддержит дестабилизацию Приднестровья, есть риск гражданской войны и отделения Гагаузии.

2. Молдавию ждёт разорение, страна понесёт катастрофические убытки, будет гуманитарный кризис из-за военных действий.

3. Молдавия лишится поставок российского газа и электричества (Кучурганская ГРЭС), которые идут через ПМР.

4. Мотивированы для мобилизации в армию лишь 16% населения. Прорумынские  настроения в Молдове сейчас находятся на самых низких показателях в истории.

5. Молдова имеет риск потерять собственную государственность, исчезнув как страна. Румынским руководителям Молдавии это даже в радость, чего не скажешь про население страны — рейтинг  Санду чрезвычайно мал - всего 22 %. Партийное руководство, премьер-министр и спикер парламента имеют всего по 5% общественной поддержки каждый.

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Румыния Готовится «ПОГЛОТИТЬ» Молдавию | Новости | Политика | Европейский союз | Управление странами
Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия майя санду игорь додон приднестровье
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