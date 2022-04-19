Молдавия начала давление на Приднестровье. Последствия будут критическими

Молдавия нарушила заявленный нейтралитет в отношении российско-украинского конфликта и отказ присоединиться к антироссийским санкциям. Перспективы такой позиции для молдаван будут критическими.

Москва не включила Молдавию в список недружественных государств, возможно, благодаря заявлениям президента Майи Санду о нейтралитете и отказе от антироссийских санкций. Тем не менее, будучи зависимым на 100% от поставок российского газа, Кишинёв на деле предпочитает проводить антироссийскую политику.

Молдавия проводит антироссийскую политику

Так, посол Молдавии в Италии Анатолий Урекяну, выступая 13 апреля в комитете по иностранным делам палаты представителей итальянского парламента, заявил, что "война на Украине" представляет собой "самую большую угрозу Европе со времён Второй мировой войны". По его мнению, такие "зверства", как в Буче, "показали, как Российская Федерация применяет военные преступления как метод достижения своих военных целей".

В этом же ряду стоит и решение парламента Молдавии о запрете георгиевской ленты и символов Z и V как знаков, "пропагандирующих войну и насилие". Санду в вторник, 19 апреля, подписала указ на эту тему без учёта мнения своего народа, который любит и всегда празднует День Победы, а также демарша парламента Гагаузии, который заявил, что в автономии не будет ратифицировать это закон.

Молдавия санкционирует Россию

Молдавия к тому же на практике выполняет санкции Запада. Исполняются все ограничения, установленные международными платёжными системами, в том числе ограничения по платёжным системам SWIFT или Visa и Masterсard, реэкспорт в Россию санкционных товаров тоже запрещён. Об этом рассказала сама президент.

Приднестровье лишают источников существования

Кроме этого, началось давление на самопровозглашённую Приднестровскую молдавскую республику (ПМР). Так, руководство Молдавского металлургического завода (Uzina Metalurgică Moldovenească SA), крупнейшего предприятия Приднестровья, обратилось в ЕС с просьбой оказать влияние на Кишинёв, который запретил экспорт и импорт продукции. В результате страдает не только строительная отрасль, но и логистика, растёт социальная напряжённость.

Но вряд ли стоит ждать независимого подхода от ЕС. Завод является одним из основных источников дохода Приднестровья, его валютные поступления составляют около половины бюджета республики, при этом налоги он платит в ПМР. Завод пользуется скидками на российский газ, системой беспошлинного доступа на молдавский рынок, а также свободным экспортом в ЕС через Кишинёв.

Поэтому не исключено, что именно в ЕС Кишинёву подсказали, что завод "сепаратистов" несправедливо конкурирует с другими металлургическими заводами в регионе. И тут же был выдан формальный повод для заморозки его деятельности — заводу надо получить экологические сертификаты.

Тирасполь также обратился в ВОЗ с жалобой на нехватку лекарств, так как Кишинёв "отказывается выдавать разрешения на ввоз новых партий лекарств и задерживает товары, уже достигшие границы".

Наблюдатели и эксперты отмечают, что изменение позиций молдавских официальных лиц последовали сразу после визита в Кишинёв представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд, которая пообещала, что США предоставят Молдавии дополнительную помощь в размере 50 млн долларов.

Потери Молдавии могут быть очень значительными

Всё ближе 1 мая — дата, с которой "Газпром" может прервать поставки газа, если не будет решён вопрос внешнего аудита по исторической задолженности Молдавии (около 740 млн долларов). Такой сценарий будет иметь два негативных последствия для молдаван: он оставит их не только без газа, но и без электричества, производимого на основе газа на Кучурганской электростанции в ПМР.

Эта ТЭЦ принадлежит российской компании Интер РАО ЕЭС, которая уже несколько лет обеспечивает 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Контракт истекает в апреле.

Если Кишинёв будет и дальше давить на Тирасполь, то конфликт может закончиться деблокированием Приднестровья через Украину в ходе военной спецоперации, учитывая, что на референдуме граждане республики проголосовали за присоединение к РФ.

Нужно иметь в виду коллективному Западу, что если Южная Осетия и Приднестровье присоединятся к России, это вызовет масштабные политические кризисы в Молдавии и Грузии и Россия извлечёт из этого выгоду.

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