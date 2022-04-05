EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Зеленский призвал Румынию воевать против России "за Молдавию"

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает гастролировать с сольными выступлениями перед парламентами разных стран. Очередной "концерт" прошёл перед румынами.

Зеленский призвал Румынию воевать против России "за Молдавию"

Их он попытался склонить к открытию второго фронта против России. Поднаторевший с начала спецоперации на Украине именно в публичных выступлениях перед политиками, Зеленский предупредил слушателей, что Украина — "не последняя цель российской агрессии".

По его словам, после того как "российские оккупанты" возьмут Одессу (в этом он, оказывается, не сомневается), им останется "один шаг до Молдавии", независимость и государственность которой, как утверждает Зеленский, для Румынии "фундаментально важно защитить".

К слову, пока президент Незалежной выступал перед парламентом Румынии, румынские националисты из организации "Наследники Эминеску", которых возмущает "дискриминация румынского языка на Украине", проводили перед зданием пикет против него.

Позиция самой Молдавии касательно такой неожиданной заботы со стороны украинского лидера, неизвестна, поскольку Майя Санду занята опровержением сообщения генштаба ВСУ о том, что армию Приднестровья "принуждают к войне против Украины".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы румыния молдавия владимир зеленский
Sberbank
Новости
EurAsiaDaily: закачка газа "Газпромом" в крупнейшее хранилище ФРГ прекращена
Глава Чечни Кадыров: "дешайтанизация" Украины проходит успешно
В Южной Осетии опасаются провокаций со стороны Грузии из-за референдума
Bloomberg: США планируют поставить Украине дроны-камикадзе Switchblade
Сотни украинских беженцев застряли в Мексике, ожидая разрешения на въезд в США
Валерий Меладзе дал частный концерт в Санкт-Петербурге
Bloomberg: Саудовская Аравия повышает стоимость на экспортную нефть
Бербок отвергла остановку импорта газа из РФ в Германию
Патриарх Кирилл благословил российских военных на защиту православия
Ксения Собчак рассказала, чем занимается, "сидя в Москве"
Популярное
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры

Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.

Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Силовые структуры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Мир. Новости мира
Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине
Финансы
Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада
Любовь Степушова Что стоит за арестом в Казахстане "агента А" — террориста, русофоба и наркомана Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер
Общество
Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти
Экономика и бизнес
В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти
Последние материалы
EurAsiaDaily: закачка газа "Газпромом" в крупнейшее хранилище ФРГ прекращена
Глава Чечни Кадыров: "дешайтанизация" Украины проходит успешно
В Южной Осетии опасаются провокаций со стороны Грузии из-за референдума
Bloomberg: США планируют поставить Украине дроны-камикадзе Switchblade
Сотни украинских беженцев застряли в Мексике, ожидая разрешения на въезд в США
Валерий Меладзе дал частный концерт в Санкт-Петербурге
Bloomberg: Саудовская Аравия повышает стоимость на экспортную нефть
Бербок отвергла остановку импорта газа из РФ в Германию
Патриарх Кирилл благословил российских военных на защиту православия
Ксения Собчак рассказала, чем занимается, "сидя в Москве"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников