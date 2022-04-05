Зеленский призвал Румынию воевать против России "за Молдавию"

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает гастролировать с сольными выступлениями перед парламентами разных стран. Очередной "концерт" прошёл перед румынами.

Их он попытался склонить к открытию второго фронта против России. Поднаторевший с начала спецоперации на Украине именно в публичных выступлениях перед политиками, Зеленский предупредил слушателей, что Украина — "не последняя цель российской агрессии".

По его словам, после того как "российские оккупанты" возьмут Одессу (в этом он, оказывается, не сомневается), им останется "один шаг до Молдавии", независимость и государственность которой, как утверждает Зеленский, для Румынии "фундаментально важно защитить".

К слову, пока президент Незалежной выступал перед парламентом Румынии, румынские националисты из организации "Наследники Эминеску", которых возмущает "дискриминация румынского языка на Украине", проводили перед зданием пикет против него.

Позиция самой Молдавии касательно такой неожиданной заботы со стороны украинского лидера, неизвестна, поскольку Майя Санду занята опровержением сообщения генштаба ВСУ о том, что армию Приднестровья "принуждают к войне против Украины".