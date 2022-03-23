Израильский политолог Яков Кедми гневно отреагировал на речь президента Украины перед депутатами израильского Кнессета, напомнив главе Украины историю.
В интервью газете "Взгляд" он заявил, что Владимир Зеленский нанёс удар по отношениям Киева и Тель-Авива.
Напомним, 20 марта лидер Незалежной в футболке с символикой УПА* в режиме онлайн выступал перед израильским парламентом. Он уже традиционно потребовал введения жёстких санкций против России, "заодно" попросив поставить его стране ПРО "Железный купол". А потом взял и провёл параллель между сегодняшними событиями на Украине и Холокостом.
По оценке политолога, слова Зеленского, которому помощники не разъяснили, что можно говорить, а что нет, вызвало в израильском обществе "чувство смущения и замешательства" от откровенной глупости сказанного и "откровенный гнев".
"Общественность не могла не отреагировать на "просьбу" Зеленского к Израилю — вести себя с украинцами так, как те вели себя с евреями 80 лет назад. Мы помним, что абсолютное большинство евреев на оккупированных гитлеровцами территориях было уничтожено руками украинских коллаборационистов", — напомнил Яков Кедми.
К слову, Зеленский считает "правильным местом" для переговоров России и Украины город Иерусалим.
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