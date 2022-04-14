Запрет георгиевской ленточки в Молдавии расколол политиков

Принятый в Молдавии законопроект о запрете в стране георгиевской ленточки расколол не только население, но и законодателей. Как оказалось, члены молдавского Совфеда одобряют желание властей "потанцевать на граблях" по примеру Украины.

Об этом в комментарии для RT сообщила член комитета по по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По словам сенатора, многие её коллеги осудили это решение парламента Молдавии, поскольку оно является "очередным подтверждением гуманитарной агрессии Запада против стран постсоветского пространства".

Ковитиди подчеркнула, что, запрещая георгиевскую ленточку, молдавские власти "предают исторические традиции", делают ещё один шаг к отказу от государственного суверенитета и национальной идентичности.