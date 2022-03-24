Бандеровцы обживаются в лесах Молдавии

Какую опасность бандеровцы представляют для Молдавии, какие две проблемы обсуждал Вашингтон с Кишинёвом целых три дня и как украинские беженцы объясняют своё невмешательство в трагедию ДНР и ЛНР, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой председатель Партии регионов Молдавии, кандидат в президенты Молдавии 2020 года Александр Калинин.

Бандеровцы губят Молдавию

— Александр Валерьевич, в Молдавию сейчас хлынул поток беженцев. Говорят, что треть из них ведут себя по-хамски, требуют особого отношения, скандалят, когда с ними говорят на русском языке. Как к этому относятся молдаване?

— Мы получаем очень много роликов, фотографий, рассказов, писем, где граждане Молдавии рассказывают, как они столкнулись с беженцами с Украины, которые себя вели действительно по-хамски:

пытались изнасиловать женщин,

отказывались платить за товары.

Гражданам в деревнях приходится своих супруг встречать с работы, потому что группы украинцев нападают на женщин.

Разные есть люди. Есть те, которые действительно считают себя пострадавшими, они с детьми приехали (631 ребёнок), подали в Министерство образования просьбу устроить детей в школы. Из них 82% просили устроить ребёнка в школу с обучением на русском языке.

Но некоторые элементы наводят страх на наших граждан. Это бандеровцы. В Молдавии тоже есть прорумынски настроенные националисты, радикалы. Такое ощущение, что они от одного папы, только там папа Бандера, а здесь папа Антонеску.

Одинаковые поступки как у Зеленского и Санду, так и у бандеровцев и прорумынски настроенных агрессивных фашистских элементов.

— Зачем украинцы создают негативный фон? Они хотят, чтобы молдаване выгнали их обратно?

— Знаете, что сейчас происходит в Молдавии? Я обратился к министру обороны, министру внутренних дел, президенту Молдавии открыто через социальные сети, чтобы они взяли под контроль границы Молдавии и Украины. Ночами бандеровцы переправляются через Днестр с оружием и оседают в лесах Молдавии. Какие должны быть дальнейшие действия России и Молдавии, если эти радикалы будут вести партизанскую деятельность из молдавских лесов?

Блинкен, министр иностранных дел, госсекретарь США, три дня находился в Кишинёве. Скажите, пожалуйста, что делать министру иностранных дел одного из сильнейших государств мира в самой бедной стране Европы целых три дня? Вопросов было два. Первый вопрос — по поводу биологических лабораторий в Молдавии.

Видимо, пока у США есть возможность, все биоанализы из украинских лабораторий незаконно переправляются в молдавскую лабораторию.

Второй вопрос — по поводу размещения натовских в Молдавии, чего категорически не должно быть. Потому что тогда будут очень большие последствия для республики. Я бы попросил президента Молдавии воздержаться даже от переговоров на эту тему.

У нас эти бандеровцы продолжают свою деятельность. Говорят, чем дальше бандеровец от Киева, тем громче его слышно. Они разукрашивают памятники героям Великой Отечественной войны в Молдавии. Наши граждане ухаживают за этими памятниками, они чтят память Великой Отечественной войны. Очень много молдаван погибли в Великую Отечественную войну. Бандеровцы разукрасили в жовто-блакитный флаг эти памятники. Они ходят с флагами и кричат: "Слава Украине!" Каждый может гордиться своей страной. Можно гордиться Республикой Молдовой, Российской Федерацией, Украиной. Но то, что делают радикально настроенные украинцы, уже вызывает озноб из-за фраз "Слава Украине! Героям слава!". Они хотят видеть агрессию в глазах людей, перед которыми выкрикивают свои речёвки. Это не гордость за страну и нацию. Это агрессия политика, которой они пытаются втянуть Молдавию в конфликт.

Я обращался к украинцам: ситуация на Украине отчасти ваше упущение, потому что 8 лет вы молчали, когда русскоговорящих украинцев, граждан Российской Федерации бомбили на Украине. Знали они всё прекрасно. "Бомбят и бомбят. Нас же это не касается". А сейчас они говорят: "Почему это происходит?"

Не надо Молдавию в это втягивать. Это ваши вопросы, вот и решайте их на Украине.

Кроме того, Зеленский раздавал бесконтрольно оружие населению. Это оружие сейчас уже в Молдавии. А мы помним конфликт в Приднестровье в 1992 году, и 15 лет после этого были убийства и разбои с незаконным оружием, полученным оттуда. Поэтому на Украине будут очень плохие последствия после завершения специальной операции — именно из-за неправильных действий Зеленского. Он выпускает из тюрем отпетых бандитов, которые умеют обращаться с оружием. Раздача оружия населения введёт Украину в глубокий кризис надолго.

Обращение к Путину

— Хочется надеяться, что здравый смысл победит, и в результате всех этих событий ситуация в России и мире станет лучше, чем была до этого.

— Я бы хотел обратиться от лица молдавского народа к президенту Российской Федерации.

Уважаемый Владимир Владимирович, граждане Республики Молдова поддерживают спецоперацию на Украине!

Нынешняя власть в республике — это выбор 8% населения. А 70% населения за поддержку взаимоотношений с Российской Федерацией. Это русскоговорящие граждане Молдавии и граждане России, которые находятся в Молдавии. От лица граждан нашей республики, Партии регионов, всех русскоговорящих граждан мы просим, чтобы вы:

довели до конца спецоперацию,

победили фашизм на Украине и не дали ему возродиться.

70 лет назад это сделали наши деды, сейчас это выпало на вашу долю.