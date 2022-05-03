Молдавия запускает на границу иностранных военных c полным иммунитетом

В Молдавии подписан законопроект, согласно которому госграницу смогут охранять иностранные офицеры из европейских пограничных структур. Это, возможно, означает подготовку к совместным действиям с Украиной по захвату Приднестровья.

Госграница Молдавии под охраной иностранных офицеров

Иностранные офицеры будут охранять государственную границу Республики Молдавия с возможностью применения табельного оружия, специальных средств снабжения, а также физической силы.

Об этом сообщает Evenimentul.md.

Издание ссылается на законопроект, который подписали премьер-министр Наталья Гаврилица и министры внутренних дел и юстиции Ана Ревенко и Серджиу Литвиненко.

Закон позволит осуществлять "совместные действия" на территории Молдавии представителей Европейского агентства пограничной полиции и береговой охраны (FRONTEX) и Генеральной инспекции пограничной полиции (IGPF), поясняет издание.

Указано, что сотрудники FRONTEX будут:

работать на государственной границе Республики Молдавии, особенно на молдавско-украинском участке;

наделены исполнительными полномочиями на территории Республики Молдавии в рамках совместных операций.

"Совместная операция" означает действие, координируемое или организуемое FRONTEX для поддержки национального органа Республики Молдавия, ответственного за пограничный контроль, которое направлено на решение таких проблем, как незаконная иммиграция, текущие или будущие угрозы на границе Молдавии или трансграничная преступность, или на оказание расширенной технической и оперативной помощи для контроля этих границ", — указывает законопроект.

В Приднестровье европейские пограничники не зайдут

Известно, что FRONTEX выполняет задачу по поддержке государств-членов ЕС в управлении общими внешними границами Европейского союза. Однако есть опыт работы и в странах кандидатах. А вот с ассоциированным членом организация так плотно работает впервые.

Как пишет издание Digit.site36.net, соглашение с Молдавией должно быть основано на типовом соглашении, разработанном Европейской Комиссией (ЕК) на основе опыта Албании, Черногории и Сербии. Оно, кроме перечисленных исполнительных полномочий, обеспечивает полный иммунитет находящихся в командировках офицеров от судебного преследования в стране дислокации.

Однако, по мнению издания, граница Приднестровской молдавской республики (ПМР) с Украиной не попадает под соглашение, поскольку не контролируется Кишинёвом.

Миротворцам РФ в ПМР приготовиться

На практике это означает присутствие на границе с Украиной вооружённых людей с огромными полномочиями, настроенных к РФ и ПМР крайне негативно.

В какой-то момент эти люди могут пропустить ВСУ для захвата Приднестровья в клещи, что приведёт к образованию котла для российских миротворцев в ПМР. Это то, чего сейчас всячески добивается Киев с целью создания для РФ "второго фронта".

Для Кишинёва подобные действия чреваты дальнейшей дезинтеграцией страны через отделение гагаузской автономии и включением ПМР в состав РФ, о чём с положительным результатом в1991 году в республике прошёл референдум.

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