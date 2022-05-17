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Автор Людмила Черткова

России придётся обмануть надежды сдавшихся в плен нацистов

Мир

Удивительно, но засевшие в катакомбах "Азовстали" нацисты почему-то не захотели становиться "Героями Украины" посмертно. Может, судьба "героических защитников" острова Змеиный их так впечатлила?

Бойцы ВСУ выходят из
Бойцы ВСУ выходят из "Азовстали"

Надежды юношей питают…

В понедельник, 16 мая, "мариупольская консервная банка" вскрылась, и на свет божий начали выползать боевики нацистского батальона, просидевшие несколько недель (82 суток) в катакомбах под заводом "Азовсталь". Первой вышла небольшая группа, вроде разведчиков-переговорщиков. Дальше — больше: вчера сдалось в плен 264 украинских боевика.

Президент жовто-блакитного геополитического недоразумения Владимир Зеленский в очередной раз натянул сову на глобус и незамедлительно объявил "великую перемогу". По его словам, "бойцы "Азовстали" выполнили свою военную задачу с честью — своим сопротивлением они оттянули российские войска и не дали им взять Запорожье, Харьков и Киев…"

"Украине её герои нужны живыми. Мы будем менять их на российских военнопленных", — особо подчеркнул Зеленский.

Действительно, киевский режим сделал всё возможное для спасения своих "героев-захистников", буквально весь мир на уши поставил. Тормошили всех подряд — и Эрдогана, и папу Римского, и Си Цзиньпина, Зеленский даже приволок двух нацистов с собой на виртуальный стендап в греческом парламенте. Разве что Санта-Клаусу и в Спортлото ещё не отправили слёзных видосиков. Не успели просто, наверное.

Но вся эта имитация бурной деятельности лишь подтвердила, что живыми "мариупольские сидельцы" киевской хунте не нужны. Ведь мёртвые не только не кусаются, они ещё и не разговаривают. Обстрел "Градами" СИЗО в Еленовке (ДНР), куда привозят вышедших с "Азовстали" боевиков, тоже это подтверждает.

Пленные или преступники?

ВС РФ
ВС РФ

Во вторник, 17 мая, процесс продолжается. За сдачей нацистов в плен наблюдают российские военкоры.

"Они не смотрели в асфальт, но и не смотрели нам в глаза. Все молодые, до двадцати и чуть больше. Они не были грязными, не были измождёнными и испуганными. Скорее напряжёнными. Они не чувствовали себя побеждёнными, скорее — проигравшими. Проигравшими одну битву. И ещё, они верили в наше милосердие и точно знали, что им не будут простреливать ноги и выкалывать глаза", — рассказывает военкор Дмитрий Стешин.

По данным, которые привёл военкор Александр Сладков, всего в подземельях "Азовстали" находится более 2500 украинских боевиков, из них 404 раненых (в это число входят 55 тяжелораненых), 200 трупов. Выходить на поверхность и сдаваться в плен (или, как изобретательно называет это киевская хунта — "эвакуироваться") они начали в надежде, что их подлечат да и отпустят восвояси. Женевская конвенция же, все дела.

Птица обломинго

Автобус с пленными,
Автобус с пленными, "Азовсталь", Мариуполь

Однако России, с присущим ей коварством, придётся обмануть надежды наивных украинских юношей на скорое возвращение домой. Для начала "мариупольских крыс" ждут тщательная фильтрация и долгие задушевные беседы со следователями. В ходе этих культурных мероприятий выяснится, сколько поваров и хлеборезов окопалось в катакомбах "Азовстали" на самом деле. Про обмены можно забыть сразу. Их не будет.

"Сегодня комитетам Государственной Думы на пленарном заседании поручили проработать вопрос о запрете обмена нацистских преступников.

Наша страна гуманно обращается с теми, кто сдался или попал в плен.

Но что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменна:

это военные преступники, и мы должны сделать всё, чтобы они предстали перед судом", — заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Так что большинство этих соколиков, выпавших из "гнезда кукушки" в суровую действительность, ждёт дорога дальняя и казённый дом, с большой вероятностью — пожизненно. А для полноты впечатлений можно ещё напомнить, что, например, ДНР не подписывала Женевскую конвенцию. И моратория на смертную казнь там нет. Так что, хлопцы, держитесь там и хорошего вам настроения!

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Спецоперация на Украине - все ли пошло по плану? Полный разбор
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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