Для Москвы вступление Украины в ЕС стало "красной чертой"

Чтобы не дать Украине вступить в ЕС, надо разгромить ВСУ и ликвидировать наёмников, считает военный эксперт Александр Перенджиев.

Позиция Кремля изменилась из-за поведения ЕС

Позиция Москвы относительно вступления Украины в ЕС изменилась. Ранее Кремль заявлял, что заявка Украины на вступление в Евросоюз — это не вопрос стратегической безопасности, так как "ЕС — не военно-политический блок". Об этом в начале марта сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако теперь Москва считает, что Евросоюз стал "агрессивным игроком", поэтому У России есть серьёзные сомнения относительно "безобидности" возможного вступления Украины в ЕС. Об этом сказал в пятницу, 13 мая, журналистам в Душанбе глава МИД Сергей Лавров, и Дмитрий Песков с ним согласился.

Накануне об этом же заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, теперь позиция России по вопросу членства Украины в ЕС схожа с позицией по её вступлению в НАТО.

"Членство Украины в ЕС больше не может быть частью какого-либо мирного соглашения", — заявил Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd.

Полянский пояснил, что позиция Кремля изменилась после того, как в прошлом месяце главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предположил, что война с Украиной "будет выиграна на поле боя".

На вопрос, ищет ли сейчас Россия гарантий того, что Украина не вступит ни в НАТО, ни в ЕС, Полянский ответил, что сейчас не видит "никаких дипломатических возможностей" для урегулирования конфликта.

"Сейчас нет пути для дипломатии", — сказал он.

Даже кандидатский статус Украины в ЕС под большим вопросом

Однако даже номинация Украины на кандидата в лены ЕС под большим вопросом. Заявка получена и будет обсуждаться главами государств и правительств стран блока в июне.

Для одобрения статуса нужен консенсус, однако государства-члены разделились во мнениях.

Министр экономики Германии Роберт Хабек подчеркнул, что с решением "не следует торопиться", так как в противном случае это приведёт только к "разочарованию". Важно, чтобы "никаких ложных обещаний не давалось", добавил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил компромисс: "найти новое пространство для политического сотрудничества". Это из серии — пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что.

Есть настроенные резко против, например, министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг заявил, что Украина не должна получить статус кандидата в июне.

Аргумент — на Западных Балканах есть страны, которые прошли долгий путь к статусу кандидата, и это не делается за один день. По словам министра, с Украиной можно общаться в единой экономической зоне или просто при сохранении нынешнего уровня соглашения об ассоциации.

Если же политическое решение Брюссель административно продавит, то встаёт вопрос о реакции России. Как сказал Полянский, дипломатического пути нет. Тогда какой?

У России один путь, чтобы не дать Украине стать враждебной, — громить ВСУ

Как сказал Pravda.Ru член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, кандидат политических наук, военный политолог Александр Перенджиев, опыт показывает, что как только страны вступают в ЕС, они перестают быть нейтральными и начинают взаимодействовать с НАТО. Это касается Швеции, Финляндии и Австрии — на деле они давно не нейтральные.

Эксперт обратил внимание, что официальные лица ЕС давно уже перестали говорить о развитии экономики, а говорят о боевых действиях на Украине, в частности, и о столкновениях с РФ, в общем, и не в рамках НАТО, а в рамках некоей "армии Евросоюза".

"Складывается такое впечатление, что на самом деле, возможно, некая армия Евросоюза существует. Европейский союз считает, что у них есть какая-то армия, которая является, пожалуй, составной частью НАТО", — отметил Александр Перенджиев.

По его словам, очевидно, что Украина, будучи партнером НАТО с расширенными возможностями, вступая в Евросоюз, фактически становится одной частью в милитаризированном отношении с Западом.

Александр Перенджиев считает, что РФ уже противостоит этому, проводя военную спецоперацию (СВО).

"Надо продолжать дальше долбить это всё — всю эту инфраструктуру и логистику и т. д., и сами вооружённые силы Украины полностью громить дальше и уничтожать, и всех наёмников, которые там есть, лучше без суда и следствия — сразу к стенке", — сказал Александр Перенджиев.

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