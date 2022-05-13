Лавров о вступлении Украины в ЕС: "Есть серьёзные сомнения в безобидности"

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Москва сильно сомневается в безобидности вступления Украины в Евросоюз.

Министр отметил, что ЕС превратился в агрессивного игрока.

"ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, прекратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континент", — сказал он в ходе трёхсторонняя встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана.

По мнению Лаврова, действия Евросоюза говорят о том, что Брюссель будет выполнять функции придатка НАТО.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина летом 2022 года получит статус кандидата в члены Евросоюза.