Читатели Spiegel: Украина не может в ускоренном порядке войти в состав ЕС

Жители Германии призвали не принимать Украину в состав Европейского союза в ускоренном порядке из-за многочисленных проблем в этой стране.

Поводом для обсуждения стала статья, опубликованная в немецком журнале Spiegel. В ней сообщается о том, что немецкие чиновники хотят пролоббировать приём Украины в ЕС.

По словам читателей, Киев очень далёк от соответствия критериям Евросоюза. Они порекомендовали придерживаться установленного процесса принятия других стран в состав организации.

"Не должно быть никаких "ускоренных перспектив". Страны с пограничными проблемами не могут стать членами Евросоюза", — отметил один из пользователей.

Ещё один комментатор подчеркнул: при обсуждении приёма Украины в ЕС нужно рассмотреть такой критерий, как уровень коррупции на территории государства.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа обманет Киев, если Украине не дадут статус кандидата на членство в Евросоюзе.