Жители Германии призвали не принимать Украину в состав Европейского союза в ускоренном порядке из-за многочисленных проблем в этой стране.
Поводом для обсуждения стала статья, опубликованная в немецком журнале Spiegel. В ней сообщается о том, что немецкие чиновники хотят пролоббировать приём Украины в ЕС.
По словам читателей, Киев очень далёк от соответствия критериям Евросоюза. Они порекомендовали придерживаться установленного процесса принятия других стран в состав организации.
"Не должно быть никаких "ускоренных перспектив". Страны с пограничными проблемами не могут стать членами Евросоюза", — отметил один из пользователей.
Ещё один комментатор подчеркнул: при обсуждении приёма Украины в ЕС нужно рассмотреть такой критерий, как уровень коррупции на территории государства.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа обманет Киев, если Украине не дадут статус кандидата на членство в Евросоюзе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".