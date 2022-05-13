Политолог Калачёв: Украину не примут в ЕС в 2022 году

По мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва, на быстрое рассмотрение вопроса по поводу членства в Евросоюзе Украине рассчитывать не стоит.

Эксперт полагает, что в Евросоюзе понимают, что принятие Украины в ряды организации будет иметь отрицательные последствия для последней.

Политолог не сомневается, что Киеву дадут статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако возможность получения Киевом полноценного членства — это вопрос гораздо большей сложности и более долгого периода времени.

"Я не жду, что вопрос вступления Украины в ЕС будет решен очень быстро. Я полагаю, что будет еще множество инициатив, связанных с интеграцией Украины в Европу, будут рассматриваться новые форматы. Статус кандидата на вступления в ЕС Украина, безусловно, получит, а что касается полноценного членства в ЕС, как мне кажется, это вопрос не этого года", -приводит слова Калачева Lenta. ru.

9 мая Киев отправил в ЕК вторую часть опросника на получение статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть анкеты была передана Еврокомиссии 18 апреля.