Вице-премьер Украины: страна в июне получит статус кандидата в ЕС

Украина летом 2022 года получит статус кандидата в члены Евросоюза, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

По данным издания, это произойдет на следующей встрече лидеров Евросоюза, которая намечена на июнь 2022 года.

28 февраля Киев в лице президента Владимира Зеленского подал заявку на членство Украины в ЕС, днём позже Европарламентом был одобрен статус страны-кандидата в её отношении. Позже, в апреле, Зеленский получил от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен опросник для подготовки к вступлению в ЕС, первую часть которого администрация украинского лидера уже заполнила и отослала в Брюссель.

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил против полноправного членства Украины в Евросоюзе. По его мнению, Брюссель в случае с Киевом обязан разработать другую систему кооперации, отличную от отношений с прочими членами ЕС.