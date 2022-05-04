Стало ясно, почему Россия не спешит по срокам СВО

Бандеровское государство разочаровывает украинцев. И чем дольше идёт СВО, тем проще России будет потом контролировать Украину.

Топливный кризис обрушит на Украине жизнь

На Украине — длинные очереди на заправочных станциях, и это лишь вершина топливного кризиса. Понятно, что Россия всячески этому способствует, отменив экспортные поставки (три четверти украинского импорта бензина и дизельного топлива приходилось на РФ и Белоруссию) и взрывая украинские НПЗ и логистику.

Трагизм ситуации в Киеве замалчивают, предпочитая врать населению, что всё наладится. Так, "Слуга народа" и первый вице-спикер Рады Александр Корниенко пообещал, что к 10-11 мая проблема решится.

Не решится, потому что на рынке остались только коррумпированные компании, которые "по блату" скупают у государства топливо по заниженным ценам и перепродают его. Остальные не заинтересованы работать себе в убыток, продавая топливо не выше потолка в 36-38 гривен за литр, как установлено правительством.

А ведь есть ещё фермеры, промышленность, логистика. В отчете ООН по сельскому хозяйству говорится, что только у одной пятой из почти 1300 крупных украинских агропредприятий, опрошенных правительством в середине марта, было достаточно топлива для посевной этой весной.

В это время в подконтрольных России городах в Запорожье и Херсонской области топливо есть, и без очереди, и стоит в районе 30 гривен за литр, и фермеры провели посевную с перспективой продажи своей продукции в Крыму.

Мариуполей и Волновах будет больше

На топливный кризис накладывается кризис доверия к властям, которые отдают приказ ВСУ прикрываться населением в военных сражениях, разрушая города и сёла. И чем больше будет Мариуполей и Волновах, тем больше будут ненавидеть Зеленского и националистов украинцы.

Например, по Северодонецку также принято решение стягивать мирное население в подвалы очень небезопасного завода "Азот, где засели ВСУ.

Спикер Зеленского Алексей Арестович нагло лжёт, что война будет окончена через 2-3 недели. Военных побед украинцы не видит, а в российских соцсетях публикуются ролики с пленными ВСУ, которые обвиняют, что их бросили командиры "на мясо".

Украинские власти воруют "гуманитарку" и военную помощь

В это же время люди видят, что гуманитарную помощь власти любого уровня "распиливают" по всей стране. В Одессе магазины "АТБ" торговали польскими консервами из "гуманитарки", то же самое было замечено на Харьковщине. В Полтаве, Ивано-Франковской области, Славутиче большие проблемы с распределением помощи — её люди не видят, а если и получают, то мизерную.

Жительница Краматорска сообщила в соцсети, что лишена необходимых лекарств, а без них она не может даже эвакуироваться с маленьким ребенком на руках, но власти отказывают ей в помощи.

Воруют и в армии — даже на уровне батальонов. Боевики 95-ой бригады жаловались в соцсетях, что не получают даже прежнюю зарплату, хотя Зеленский обещал всем по 100 тысяч гривен в месяц. Также нет денег на содержание матчасти.

Согласно исследованию Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО), опубликованному в феврале, 30% оборонного бюджета Украины было утрачено из-за "неэффективности", в том числе коррупции.

"Иллюзия побед" рухнет к осени

Вся политика бандеровской власти построена на обещаниях хорошего завтра, которое не наступит никогда. Нет воды в Николаеве, но за неё надо заплатить, так как надо завтра обеспечить её подачу. Нет интернета в Одесской области, но надо заплатить, потому что вот-вот его восстановят. Понятно, что ни воды, ни интернета по-прежнему нет.

А между тем, Россия на территориях, которые оказались под её контролем, списывает людям все долги по коммуналке.

Зеленский обещал всем потерявшим жильё - новое, через "Дию"(госуслуги) собирали заявки. Казалось бы, российская армия ушла из Киевской, Черниговской, Сумской областей, запускайте программу, тем более, что деньги Запад даёт, но даже показательных проектов не видно.

Долго создавать иллюзию победы у Киева не получится. СВО, которая никуда не спешит, запустит много социально-экономических проблем, которые бандеровские власти не решат в силу коррупции, халатности и непрофессионализма.

Главный режиссёр этого действа на Украине — Запад, к осени также окажется в очень непростой ситуации — ему обеспечена высокая инфляция, протестные настроения, и ещё надо будет что-то делать с финансово-экономическим кризисом на Украине.

А между тем на освобождённых территориях будет стабилизироваться жизнь, украинцы будут сравнивать и делать выбор в пользу России.

Вывод примерно будет следующим: хватит бомбёжек и хаоса, мы не хотим умирать с этой ненародной властью, давайте другую — пророссийскую, с которой жизнь наладится.

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