Обнаружена ещё одна цель СВО - контроль над украинской ГТС

Болгария грозит перекрыть транзит по "Турецкому потоку". Это настолько серьёзная угроза, что РФ вынуждена до конца проводить СВО и брать под контроль украинскую ГТС.

Масштабный правительственный кризис в Болгарии

По последней информации, 10 предприятий-импортёров из стран ЕС открыли рублевые счета в "Газпроме", 4 из них уже осуществляют платежи в рублях. Но "Булгартрансгаз" этого не сделал, и после остановки пять дней назад поставок газа из России в стране начался масштабный политический кризис.

Бывший премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что кабинет министров намеренно втянул страну в данную проблему, чтобы отмывать деньги через посредников.

А нынешнее правительство Кирилла Петкова пеняет ему, что при его правительстве были впустую были потрачены 3 миллиарда болгарских денег на "Турецкий поток", которые сделали Болгарию на 80% зависимой от поставок газа из РФ.

В полемику включился президент Румен Радев, который посчитал, что приостановка поставок российского газа в Болгарию повышает риск для страны "из-за отношения к конфликту" на Украине.

Болгария угрожает "пересмотреть" транзит по "Турецкому потоку"

Напомним, что Болгария вышла в 2014 году из "Южного потока", потом премьер Борисов уговорил Россию протянуть через территорию Болгарии ветку от "Турецкого потока" на Сербию и Венгрию. Но предательство, видимо, в крови бывших "братушек" — Петков теперь обещает пересмотреть транзитный договор. И здесь тоже, как и в 2014 году, видна рука США.

"Сделаем полный пересмотр энергетических контрактов с "Газпромом" — не только на поставки газа, но и на транзит. Мы должны показать, что односторонний шантаж — это не те отношения, которые Болгария будет терпеть", — отметил Петков.

Чем Петков будет согревать население и обеспечивать предприятия?

Премьер полыхает "праведным" гневом :

"Мы не пытаемся балансировать там, где есть явная агрессия. Чего вы можете ожидать от "Продолжаем перемены" (партия Петкова), так это чётких позиций, соблюдения интересов Болгарии, суверенитета и независимости. Все наши действия будут в интересах нашей страны ", — сказал он на брифинге.

А вот это сомнительно, потому что согреть болгар евроатлантическими ценностями зимой не получится, а градообразующие предприятия остановятся. В интересах болгар и болгарских предприятий получать стабильный российский газ и альтернативы ему нет.

Бывший министр энергетики Делян Добрев заявил, что Болгария не отказалась от российского газа и покупает его в виде СПГ через греческую и турецкую фирмы, но по более высокой цене. По его расчетам, в мае газ подорожает на 35,5%.

Надежда же на газ Азербайджана — слабая, так как свободных объемов у Баку нет. Болгария в среднем потребляет порядка 3 млрд куб. газа в год. Контракт с "Газпромом" предусматривает поставку 2,9 млрд куб. метров год. А поставки по ветке из Азербайджана, которую планируется открыть в июле 2022 года, будут на 1,9 млрд куб. метров меньше. То есть София должна готовиться к дефициту газа.

Запас в ПГХ "Чирена" на данный момент составляет 18% — такого количества хватит на месяц, заявляют в Болгарии. При этом, инфляция в Болгарии может достигнуть 50%.

"Для кого-то инфляция, вероятно, составит 30-40%, если не 50%, так как топливо растет почти на столько же (как и на газ) в годовом исчислении", — сказал эксперт Кузман Илиев.

Москва должна обеспечить контроль над украинской ГТС

Специалисты подчеркивают, что решение Москвы прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа стран платить в рублях не скажется каким-либо серьезным образом на доходах РФ из-за роста цен на энергоресурсы.

Однако перекрытие транзита в лояльные Сербию и Венгрию чревато смещением легитимных правительств в этих лояльных к РФ странах. Поэтому власти России будут вынуждены проводить спецоперацию на Украине до победного конца — установления контроля над всей территорией, чтобы иметь возможность вновь перейти на старый способ доставки газа в эти страны — через украинскую ГТС.

А с Болгарией, больше никаких совместных проектов, ни дай, Боже.

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