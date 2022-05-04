Экономист Сакс: "США должны прекратить манипулировать Украиной"

Вашингтон должен перестать манипулировать Киевом и толкать его на продолжение военного конфликта с Россией.

"США совершают большую ошибку, вмешиваясь в украинский кризис, подталкивая Киев к силовому решению конфликта и при этом отказываясь от дипломатического решения", — убежден профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс.

По его словам, Соединённые Штаты используют Украину для того, чтобы отстоять свои интересы на геополитической арене, тем самым, не допуская других возможных вариантов разрешения сложившейся там ситуации.

Ранее американский политический обозреватель и автор своего шоу Такер Карлсон считает, что истинные мотивы политики Вашингтона на Украине — это война с Россией.