Карлсон раскрыл цели США на Украине: "Война с Россией"

Американский политический обозреватель и автор своего шоу Такер Карлсон считает, что истинные мотивы политики Вашингтона на Украине — это война с Россией.

"Демократы ведут нас к войне с Россией. Мы знаем, что дело не в спасении демократии на Украине. Дело не в том, что вы защищаете границы суверенного государства. Байдену и Администрации всё равно на эти постулаты, ведь мы видим, как они управляют нашей страной", — отметил он.

По словам Карлсона, политика президента США Джо Байдена в отношении Украины приведёт только к увеличению числа погибших украинцев.

"Теперь мы точно знаем, что цели нашей войны на Украине не в том, чтобы помочь народу. Ещё множество мирных жителей погибнут из-за политики Байдена. Если бы вы хотели спасти Украину, её инфраструктуру, её народ, то приветствовали бы мирные соглашения. Вы бы это сделали это ещё два месяца назад, но Администрация не делает этого. Их цель не в спасении Украины", — добавил он.

Также телеведущий вспомнил слова американского конгрессмена демократа Адама Шиффа, который ещё два года назад заявил, что цель поставок вооружения на Украину заключается не в помощи украинскому народу, а в наказании России за несостоявшуюся коронацию Хилари Клинтон.

"США вооружают Украину, чтобы Штаты могли воевать с Россией там, и им не пришлось делать этого на их территории", — цитирует слова американского политика телеканал Fox News.