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В России приняли закон о значительном увеличении размера минимального долга для начала процедуры банкротства юридических лиц

В России повысили порог для возбуждения дела о банкротстве юрлиц

0:46
Экономика

В России принят закон, который значительно увеличивает минимальный размер долга для начала процедуры банкротства юридических лиц.

В России повысили порог для возбуждения дела о банкротстве юрлиц
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Порог был повышен с 300 тыс. рублей до 2 млн рублей. Эта мера направлена на совершенствование процесса рассмотрения дел о банкротстве в арбитражных судах, упрощение порядка рассмотрения требований кредиторов и унификацию процедуры обжалования судебных решений.

Эксперты в целом поддерживают эту инициативу, хотя и оценивают повышение порога неоднозначно.

Некоторые считают, что даже новый уровень для банкротства юридических лиц остается невысоким, но существует риск негативных последствий для кредиторов из числа малого бизнеса.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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