В России принят закон, который значительно увеличивает минимальный размер долга для начала процедуры банкротства юридических лиц.
Порог был повышен с 300 тыс. рублей до 2 млн рублей. Эта мера направлена на совершенствование процесса рассмотрения дел о банкротстве в арбитражных судах, упрощение порядка рассмотрения требований кредиторов и унификацию процедуры обжалования судебных решений.
Эксперты в целом поддерживают эту инициативу, хотя и оценивают повышение порога неоднозначно.
Некоторые считают, что даже новый уровень для банкротства юридических лиц остается невысоким, но существует риск негативных последствий для кредиторов из числа малого бизнеса.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.