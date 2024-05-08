В России приняли закон о значительном увеличении размера минимального долга для начала процедуры банкротства юридических лиц

В России повысили порог для возбуждения дела о банкротстве юрлиц

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России принят закон, который значительно увеличивает минимальный размер долга для начала процедуры банкротства юридических лиц.

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Порог был повышен с 300 тыс. рублей до 2 млн рублей. Эта мера направлена на совершенствование процесса рассмотрения дел о банкротстве в арбитражных судах, упрощение порядка рассмотрения требований кредиторов и унификацию процедуры обжалования судебных решений.

Эксперты в целом поддерживают эту инициативу, хотя и оценивают повышение порога неоднозначно.

Некоторые считают, что даже новый уровень для банкротства юридических лиц остается невысоким, но существует риск негативных последствий для кредиторов из числа малого бизнеса.