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Автор Любовь Степушова

Не получилось из Эстонии "маленькой Украины с большим сердцем"

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Денонсировать соглашение о границе с РФ показалось Таллину небезопасным делом. Эстония тайно торгует российской нефтью на фоне обвинений России в "геноциде".

Не получилось из Эстонии "маленькой Украины с большим сердцем"

Парламент Эстонии отказался денонсировать договор с РФ

Парламент Эстонии 3 мая не поддержал предложение Консервативной народной партии (EKRE) об отзыве подписи на договоре о российско-эстонской границе.

Соглашение с эстонской стороны было подписано в мае 2005 года тогдашним министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом ("Партия реформ") и до сих пор не ратифицировано. Впрочем, РФ — тоже.

За проект, представленный EKRE, проголосовали 28 депутатов Рийгикогу, против — 53. Партнеры "консерваторов" по коалиции "Партия реформ" и Центристская партия выступили резко против. Также поступили и "социалисты".

Помимо EKRE, поддержала проект фракция "Отечества".

Националисты настаивали, что денонсация договора необходима, так как речь идёт о 5% эстонской территории, которая по Тартускому договору от 1920 года с СССР была в составе Эстонии. В 1945 году большая часть "Печорского края" была возвращена в состав РСФСР, ныне это Печорский район Псковской области.

Вице-президент ECRE Март Хельме назвал соглашение 2005 года "серьезной ошибкой".

Как считает специалист по Прибалтике Александр Носович, "тут сработал тот же принцип, что и с угрозами блокады Калининграда Литвой и Польшей".

"Делать грозные заявления — это одно, а реально переходить российские красные линии после начала СВО на постсоветском пространстве желающих поубавилось", — указал аналитик в своём Телеграм-канале.

Эстония не хочет провоцировать Россию

Некоторые политики в Эстонии считают, что соглашение от 2005 года работает на безопасность Эстонии.

Так, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михельсон заявил, что согласно действующему в Эстонии закону, отзыв подписи невозможен. "Ни в Венской конвенции, ни в Законе о международных отношениях такой процедуры нет", — сказал он.

По мнению политика, это провокационный шаг в и без того чувствительной геостратегической ситуации.

"Как члены Европейского союза и НАТО мы должны действовать ответственно", — сказал Михельсон.

Эстония, не афишируя, торгует нефтью "агрессора"

Эстония следует в фарватере требований Брюсселя по демонизации РФ — сокращены до минимума дипотношения, СВО на Украине признана "геноцидом" в том же парламенте, но тихой сапой Эстония наживается на ситуации.

Так сказать, не получается из Эстонии "маленькой Украины с очень большим сердцем", как назвала её председатель правящей В Раде партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Как расследовала газета epl.delfi.ee ,танкер "Оникс" стал курсировать в два раза чаще между Таллином и Петербургом с начала СВО, помогая России торговать нефтью.

"Каждый раз танкер под латвийским флагом, но принадлежащий эстонской компании NT Marine LTD, приходил сюда (в Таллин) с полными баками и возвращался порожним. С начала войны "Оникс" привез из России в Эстонию более 700 000 баррелей нефти", — пишет газета.

"Оникс" не единственный, продолжает она — выявляется чёткая тенденция на многократное увеличение поставок нефти через эстонские порты далее в другие страны.

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Эстония готовится к войне с Россией?
Куратор: Любовь Степушова
Темы эстония граница март хельме марко михельсон александр носович
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