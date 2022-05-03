Парламент Эстонии не поддержал предложение фракции оппозиционной Консервативной народной партии отозвать свою подпись под договором о границах с Россией.
Отмечается, что против данной инициативы проголосовали 53 депутата, поддержали предложение 28 парламентариев.
Отмечается, что в настоящее время между Таллином и Москвой нет документа о юридически оформленной границы.
В 2005 году, после длительных переговоров, на которые ушло свыше 10 лет, был подписан приграничный договор.
Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора, согласно которому РФ "незаконно удерживает примерно 5,2% территории Эстонской Республики", принадлежавшие ей до Второй мировой войны. Речь идет о части территорий Псковской и Ленинградской областей.
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