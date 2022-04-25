Казахстан, возможно, снабжает ВСУ топливом через Молдавию. Нур-Султан осваивает турецкий интеграционный проект и приветствует активность США в регионе.
Украинская армия не испытывает трудностей с ГСМ благодаря поставкам из Молдавии. Железнодорожные составы с горючим идут из села Етулия в населённый пункт Украины Рени. Составы двигаются только ночью, днём стоят на месте, чтобы не стать мишенью ВКС РФ.
Эти ГСМ производятся из нефти, которая поступает из Казахстана, пишет Телеграм-канал "Незыгарь".
"Учитывая заявленную особую позицию Казахстана, члена ЕАЭС и ОДКБ, по отношению к СВО на Украине, включая нарастающие антироссийские заявления и действия его официальных лиц, высока вероятность, что часть своего экспорта в 5 млн тонн ежемесячно через Новороссийск Нурсултан направляет обходными путями на ликвидацию острого топливного дефицита в ВСУ. Таким образом, власти Казахстана демонстрируют свою постпереворотную лояльность по отношению к США, Канаде, Австралии и ЕС, корпорации которых контролируют сырьевые отрасли республики", — указывает "Незыгарь".
Поясним, что казахстанская сырая нефть в основном перемещается по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) через терминал порта в Новороссийске и далее вывозится танкерами.
Большая часть этой нефти принадлежит России ("Транснефть" — 24%), Казахстану ("Казмунайгаз" — 19%) и международным нефтяным компаниям, таким как Chevron и Мobil. Три недели назад терминал был полностью остановлен после получения "критического" ущерба от непогоды. На прошлой неделе экспорт возобновился.
В ходу конспирологическая теория о том, что авария была "создана" Россией, чтобы казахстанская нефть не шла в конечном итоге на нужды ВСУ.
Как сказал Pravda.Ru казахстанский экономист Пётр Своик, во всей этой истории "есть политика".
Эксперт согласился, что казахстанская нефть через КТК может идти в Румынию или в Молдавию, а потом в нефтепродуктах поступать на Украину, но это может быть и американская, и российская нефть.
"Участие Казахстана в нефтедобыче только территориальное, это месторождение Кульсары в 160 километрах к юго-востоку от города Атырау. КТК — это международный консорциум. Говорить о том, что это правительство Казахстана маршрутизирует нефть на Украину или хотя бы участвует в такой маршрутизации, не приходится. Правительство Казахстана — это одно, а нефтяные поставки — это совсем другое", — сказал Пётр Своик.
Заметим, что западные компании обеспечивают Казахстану 46% добычи нефти, а США КТК от санкций освободили, поэтому, конечно, этот путь будет увеличивать объёмы транспортировки.
Проблема солидарности Казахстана с Россией, тем не менее, существует (и существовала всегда). Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов 1 апреля в интервью Euractiv заявил, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России. Политик добавил, что его страна не признает Крым российским.
"Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", — уточнил Сулейменов.
В обход санкций руководство Казахстана 1 апреля в Тбилиси подписало с грузинской, турецкой и азербайджанской сторонами декларацию "О Транскаспийском коридоре "Восток — Запад", то есть о поставках нефти в Европу, минуя Россию.
С сентября между портами Актау в Казахстане и Баку в Азербайджане будут курсировать шесть танкеров вместо трёх.
В Казахстане активно дискутируется выход из ЕАЭС с переориентацией на Тюркское интеграционное объединение, которое было создано 12 ноября прошлого года в Стамбуле на VIII саммите государств Тюркского совета. Поэтому под удар ставится
Пока это не выглядит реальным, так как три четверти торгового оборота Казахстана идёт в рамках ЕАЭС, но тренд запущен.
США также вынашивают планы мести России за Украину в Казахстане. Неслучайно на днях заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, побывав в Казахстане, заявила, что "США поддерживают политические реформы Касыма-Жомарта Токаева, считают их продуманными, своевременными, нацеленными на модернизацию страны".
А сам Казахстан она обозначила как критически важную страну, "преследующую общие с США цели продвижения стабильной и процветающей Центральной Азии", для которой правительство США минимизирует влияние антироссийских санкций. Конечно, за такие обещания Нур-Султан обязан демонстрировать лояльность, что он, несомненно, делает, и совсем не исключено, что поставками нефти и ГСМ на Украину.
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