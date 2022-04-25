Казахстан переориентируется на тюркский интеграционный проект

Казахстан, возможно, снабжает ВСУ топливом через Молдавию. Нур-Султан осваивает турецкий интеграционный проект и приветствует активность США в регионе.

Казахстан заподозрен в снабжении ГСМ ВСУ

Украинская армия не испытывает трудностей с ГСМ благодаря поставкам из Молдавии. Железнодорожные составы с горючим идут из села Етулия в населённый пункт Украины Рени. Составы двигаются только ночью, днём стоят на месте, чтобы не стать мишенью ВКС РФ.

Эти ГСМ производятся из нефти, которая поступает из Казахстана, пишет Телеграм-канал "Незыгарь".

"Учитывая заявленную особую позицию Казахстана, члена ЕАЭС и ОДКБ, по отношению к СВО на Украине, включая нарастающие антироссийские заявления и действия его официальных лиц, высока вероятность, что часть своего экспорта в 5 млн тонн ежемесячно через Новороссийск Нурсултан направляет обходными путями на ликвидацию острого топливного дефицита в ВСУ. Таким образом, власти Казахстана демонстрируют свою постпереворотную лояльность по отношению к США, Канаде, Австралии и ЕС, корпорации которых контролируют сырьевые отрасли республики", — указывает "Незыгарь".

Поясним, что казахстанская сырая нефть в основном перемещается по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) через терминал порта в Новороссийске и далее вывозится танкерами.

Большая часть этой нефти принадлежит России ("Транснефть" — 24%), Казахстану ("Казмунайгаз" — 19%) и международным нефтяным компаниям, таким как Chevron и Мobil. Три недели назад терминал был полностью остановлен после получения "критического" ущерба от непогоды. На прошлой неделе экспорт возобновился.

В ходу конспирологическая теория о том, что авария была "создана" Россией, чтобы казахстанская нефть не шла в конечном итоге на нужды ВСУ.

Правительство Казахстана не маршрутизирует поставки нефти

Как сказал Pravda.Ru казахстанский экономист Пётр Своик, во всей этой истории "есть политика".

Эксперт согласился, что казахстанская нефть через КТК может идти в Румынию или в Молдавию, а потом в нефтепродуктах поступать на Украину, но это может быть и американская, и российская нефть.

"Участие Казахстана в нефтедобыче только территориальное, это месторождение Кульсары в 160 километрах к юго-востоку от города Атырау. КТК — это международный консорциум. Говорить о том, что это правительство Казахстана маршрутизирует нефть на Украину или хотя бы участвует в такой маршрутизации, не приходится. Правительство Казахстана — это одно, а нефтяные поставки — это совсем другое", — сказал Пётр Своик.

Заметим, что западные компании обеспечивают Казахстану 46% добычи нефти, а США КТК от санкций освободили, поэтому, конечно, этот путь будет увеличивать объёмы транспортировки.

Казахстан сворачивает на пути тюркской интеграции

Проблема солидарности Казахстана с Россией, тем не менее, существует (и существовала всегда). Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов 1 апреля в интервью Euractiv заявил, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России. Политик добавил, что его страна не признает Крым российским.

"Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", — уточнил Сулейменов.

В обход санкций руководство Казахстана 1 апреля в Тбилиси подписало с грузинской, турецкой и азербайджанской сторонами декларацию "О Транскаспийском коридоре "Восток — Запад", то есть о поставках нефти в Европу, минуя Россию.

С сентября между портами Актау в Казахстане и Баку в Азербайджане будут курсировать шесть танкеров вместо трёх.

В Казахстане активно дискутируется выход из ЕАЭС с переориентацией на Тюркское интеграционное объединение, которое было создано 12 ноября прошлого года в Стамбуле на VIII саммите государств Тюркского совета. Поэтому под удар ставится

дальнейшее развитие ЕАЭС,

создание единого рынка нефти, электроэнергии,

других соглашений,

совместных инвестиционных проектов.

Пока это не выглядит реальным, так как три четверти торгового оборота Казахстана идёт в рамках ЕАЭС, но тренд запущен.

Казахстан для США — это критически важная страна

США также вынашивают планы мести России за Украину в Казахстане. Неслучайно на днях заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, побывав в Казахстане, заявила, что "США поддерживают политические реформы Касыма-Жомарта Токаева, считают их продуманными, своевременными, нацеленными на модернизацию страны".

А сам Казахстан она обозначила как критически важную страну, "преследующую общие с США цели продвижения стабильной и процветающей Центральной Азии", для которой правительство США минимизирует влияние антироссийских санкций. Конечно, за такие обещания Нур-Султан обязан демонстрировать лояльность, что он, несомненно, делает, и совсем не исключено, что поставками нефти и ГСМ на Украину.

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