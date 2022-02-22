Закрыт ли вопрос о признании "Павлодарской народной республики"

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Автор Любовь Степушова

В Казахстане ответили Симоньян на обвинения в неблагодарности

Мир » Бывший СССР

В Казахстане ответили на обвинения Маргариты Симоньян в неблагодарности России : "зачем нам пилить ножку стула, на котором сидим".  Но отпилить "ножку" у Казахстана всё же может получиться.

В Казахстане ответили Симоньян на обвинения в неблагодарности

Неблагодарный Казахстан

Глава RT Маргарита Симоньян расценила позицию Казахстана в отношении отказа от признания Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) как неблагодарность, что является первым шагом к предательству.

"И чего мы их спасали, спрашивается?" — прокомментировала она высказывание главы казахстанского МИД на своей странице в Facebook, имея ввиду помощь в подавлении террористической атаки в январе.

"Неблагодарность — зародыш предательства. Это самые подлые, склизкие, самозабвенно циничные и опасные люди. Их надо избегать", — написала она.

Ранее министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил о том, что у Казахстана нет планов признавать независимость ДНР и ЛНР.

Союзники руководствуются договорами, а не эмоциями

В Казахстане отреагировали на претензии Симоньян. Так, политолог Марат Шибутов в своём Telegram-канале пишет, что эмоциональная оценка Симоньян, "работает в таблоидах, глянце или на рынках Краснодара", но не работает в межгосударственных отношениях.

По мнению Марата Шибутова, отношения союзников строятся на обязательствах, поэтому Казахстан, как член ОДКБ, также поможет, если будет надо, "как наши союзники помогли нам". Однако, по его словам, военная помощь не распространяется на другие сферы.

Марат Шибутов отмечает также, что помогала Казахстану не Россия, а ОДКБ, куда входит Россия, кроме того она, "помогая нам, помогала себе".

"Безопасность Казахстана — это безопасность и 85 000 российских граждан, живущих у нас, и тысяч совместных предприятий, и военных российских объектов, и общей инфраструктуры, и это безопасность приграничных с Россией регионов", — уверен политолог.

По мнению Марата Шибутова, Казахстан, не признавая ЛДНР, не осуждает Россию.

Доказывает это утверждение он итогами заседания Совета безопасности Казахстана, который во вторник принял решение разработать "антикризисный план с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния и снизить риски для Казахстана".

"Мы как союзник России не осуждаем её действия и принимаем все проблемы, которые могут с ними быть связаны. Эта позиция именно союзника", — указал политолог.

Принципиальный Казахстан

Марат Шибутов также подчеркнул, что Казахстан, не признавая ЛДНР, не признает заодно и "проамериканское Косово",  то есть " у нас есть принципы, которых мы придерживаемся".

Со своей стороны политолог Газиз Абишев также указывает в своём Telegram-канале , что позиция Казахстана принципиальная — не признавать самопровозглашённые государства.

"В 90-е Казахстан ни за что не признал бы независимость Чечни, исходя из принципа территориальной целостности России. Как и Россия, Казахстан не признал Косово. Как и Россия, Казахстан не признавал Карабах", — написал политолог.

"Да и в конце концов, для Казахстана признавать независимость мятежных "мест компактного проживания" по периметру России — значит пилить ножку своему собственному стулу. Вопрос закрыт", — добавил Газиз Абишев.

Речь идёт о северо-восточных регионах Казахстана, заселённых русскими.

Закрыт ли вопрос о признании "Павлодарской народной республики"

Владимир Путин на встрече во вторник с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чётко объяснил, что Россия признала постсоветские границы между республиками, а Украина — это особый случай из-за внешнего управления.

"Россия поддерживает суверенитет наших соседей и всячески укрепляет его. Казахстанский пример подтверждает такую нашу политику", — заявил президент во время переговоров.

"К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал", — добавил Владимир Путин.

То есть, пока Казахстан самостоятелен в своих решениях и учитывает интересы русских, проживающих на его территории, Россия не будет вынуждена вставать на их защиту и забирать вместе с территориями, принадлежавшими ей в Российской Империи.

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