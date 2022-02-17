Токаев рассказал, какие личные гарантии ему дал Путин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что Россия не покушается на северные регионы Казахстана и что он не попал в зависимость к Владимиру Путину из-за ввода сил ОДКБ.

Почему Токаев предпочитает давать интервью на русском

Об этом он заявил в интервью каналу Qazaqstan, которое транслировал сайт kaz inform и Telegram-канал сайта Orda. kz. Токаев говорил на казахском языке и подчеркнул, что когда он даёт интервью по-русски, он учитывает, что "русский язык является одним из шести языков Организации Объединенных Наций".

"Интервью ( на русском языке после январских событий) было в первую очередь направлено на то, чтобы донести до мировой общественности правду о событиях в Казахстане. И, как известно, оно вызвало широкий резонанс в зарубежных средствах массовой информации", — сказал Токаев.

В чём Путин лично заверил Токаева

Президент подчеркнул, что его коллега Владимир Путин "лично заверил" его в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься, поэтому у казахстанцев нет причин для беспокойства.

"Действительно, некоторые российские политики называли "своими землями" наши северные регионы. Позвольте чётко прояснить — это неразумные и неуместные заявления. Конечно, официальные власти, Кремль, не поддерживают такую позицию", — сказал Токаев.

"Наши границы полностью определены и зафиксированы. Это признал весь мир. Никаких разногласий в отношениях между двумя странами никогда не было", — уточнил глава Казахстана.

ОДКБ — не личная армия Путина

Комментируя ввод войск ОДКБ во время январских событий, Токаев отметил, что, во-первых, этот контингент не является личной армией Владимира Путина или России, а общей для всех стран-участниц Организации. Во-вторых, Россия защищала не только и не столько Казахстан, но, и свои стратегические интересы.

"Россия является близким партнером Казахстана. Излишне говорить, что она пришла к нам на помощь. Это можно понимать как действие, предпринятое для защиты наших общих интересов. Во-вторых, этот вопрос следует рассматривать с точки зрения геополитической ситуации. Организация Договора о коллективной безопасности — это общая для всех нас структура. Россия и государства-члены Организации думали о безопасности не только Казахстана, но и о своей ", — сказал Токаев.

"Считаю, что заявления о том, что якобы "мы теперь задолжали Путину", — это пустые разговоры, которые надо прекратить", — отметил президент Казахстана.

Российская разведка следит за Казахстаном

Комментируя мнение российских экспертов о том, что "мятежники ставили своей целью захватить президента Токаева или изгнать его из страны", Токаев ответил, что вероятно, это видение российских спецслужб.

"Возможно, это правда, ведь они (спецслужбы) очень внимательно следят за ситуацией в нашей стране. Как бы то ни было, заранее обученные вооружённые бандформирования хотели захватить власть. Поэтому доля истины в высказываниях зарубежных экспертов есть", — сказал он.

Трудовая миграция казахстанцев в Россию полезна

Президент назвал "идеологическая ошибкой" то, что казахстанцы, "купаясь в нефтяных доходах", смеялись над гражданами центральноазиатских стран, уезжавших в Россию на заработки.

"Мы хвалились тем, что ни один казах не работает за границей, в то время как другие вынуждены заниматься чёрной работой". "Любой труд должен оцениваться по достоинству, не так ли? Сегодня рабочие из Центральной Азии трудятся в России и зарабатывают себе на жизнь. А наши граждане не выдерживают трудовой конкуренции. Мы остались неконкурентоспособными жертвами сырьевого проклятия", — сказал президент.

Языковая политика — чувствительная тема

Говоря о языковой реформе Токаев подчеркнул, что "мы сохраним казахский язык, но к переходу на латинскую графику следует подойти со всей серьезностью.

"Необходима тщательная экспертиза. Нельзя спешить в таких вопросах, как языковая политика, ведь это очень чувствительная тема", — сказал Токаев.

17 февраля верхняя палата Казахстана одобрила законопроект о военном сотрудничестве между Казахстаном и Россией. Договор направлен на сотрудничество в сферах оперативной и боевой подготовки, миротворческой деятельности, военного образования и науки.

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов сообщил, что договор подписан для актуализации дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами, так как положения договора 1994 года устарели.

"Ратификация договора позволит осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как совместное планирование применения войск в интересах обеспечения безопасности государства, совместное противодействие региональным вызовам и угрозам региональной безопасности, взаимодействие в рамках международных организаций культуры и спорта, по другим направлениям военного сотрудничества", — проинформировал депутатов сената вице-министр обороны.

Решение о направлении миротворческого контингента Казахстана будет приниматься парламентом на основании представления президента.

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