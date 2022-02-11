Казахстан упрочит связи с Россией — казахстанские эксперты

Казахстан упрочит связи с Россией после трагических январских событий, считают казахстанские эксперты.

Токаев назвал свой визит к Путину самым важным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после тяжёлого января нанёс визит в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выступая на пресс-конференции, он поблагодарил Россию и других членов ОДКБ "за неоценимую поддержку в отражении беспрецедентной для Казахстана террористической атаки", организованной при поддержке извне.

По его словам, состоявшиеся переговоры были очень важными, "если не самыми важными, которые состоялись в последние годы между Казахстаном и РФ".

"Хочу подчеркнуть, что в целом наши позиции и подходы остаются неизменными. Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе", — сказал Токаев.

Стороны договорились, что Россия будет и далее оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов, в том числе в вузах минобороны. Также РФ расширит сеть филиалов пяти ведущих российских технических вузов в Казахстане.

России и Казахстану есть на что опереться — российские компании входят в пятёрку ведущих инвесторов в экономику Казахстана с вложениями более $17 млрд. На стадии реализации находятся восемь проектов на сумму более $2,5 млрд. Прорабатывается ещё 11 проектов с общим объёмом инвестиций почти $1,5 млрд, из них наиболее важными являются проекты по цифровизации экономики, сказал президент Казахстана.

Что это за террористы, которые напали на Казахстан?

Как отметил в комментарии для Pravda.Ru казахстанский политолог Андрей Чеботарёв, пока идёт процесс следствия, трудно утверждать, какие именно структуры экстремистского плана участвовали в этих событиях, и "если это какие-то наши внутренние группировки, то мы о них даже можем не знать".

Со своей стороны, политолог из Казахстана Олег Сидоров отметил, что вопрос о происхождении террористов сейчас в стране постоянно обсуждается, но никто не может найти ответы.

"Двадцать тысяч террористов, которые были упомянуты в одном из выступлений (Токаева), так и не были определены. Мы так и не знаем названия террористических организаций, которые якобы имели место быть на территории Казахстана во время последних событий. Мы только знаем об одном музыканте киргизского происхождения, которого захватили и пытались выдать за террориста", — сказал политолог Pravda.Ru.

Россия оказалась надёжным союзником Казахстана

Отвечая на вопрос, как изменятся отношения РФ и Казахстана, Олег Сидоров отметил, что они "как были тесными, такими и останутся".

"Россия является стратегическим партнёром Казахстана на протяжении уже более 30 лет. И последние события в Казахстане, которые произошли в январе, показали, что Россия и ОДКБ являются теми союзниками, которые в трудную минуту могут прийти к Казахстану на помощь, подставить своё плечо", — сказал эксперт.

Он назвал эти отношения многопрофильными, многоаспектными — в экономике, политике, культуре, и это те связи, которые "фактически невозможно разрушить", учитывая и тот факт, что большая русская диаспора проживает в Казахстане, а казахская — в России.

"С учётом кризиса активизировались и ЕврАзЭС, и отношения в рамках блока. Поэтому никаких факторов, которые бы могли повлиять на усложнение отношений между двумя странами, я не вижу", — отметил Олег Сидоров.

России пора перестать играть с Казахстаном в игру "Хороший и плохой полицейские"

Со своей стороны, Андрей Чеботарёв предупредил, что несмотря на то, что "во внешней политике Казахстана Россия была и остаётся в приоритете, и эта линия, видимо, будет укрепляться", это не означает отказа от многовекторности.

По мнению политолога, России в отношении Казахстана "пора прекратить игру в "Плохой и хороший полицейские".

"Некоторые депутаты (РФ) жёстко критикуют Казахстан, выступают даже за ревизию наших договорённостей о государственной границе, а потом официальные лица, вплоть до самого президента Владимира Путина, опровергают, говорят, что всё в порядке и это частные мнения неофициальных людей. Хотя это люди достаточно официальные, возглавляют целые комитеты в Госдуме, не последние в российской элите", — отметил политолог.

Он призвал доверять друг другу.

"Понятно, что есть моменты, которые вызывают вопросы в межгосударственных отношениях. Но если мы являемся союзниками и у нас соответствующий договор был подписан ещё при Нурсултане Назарбаеве, то надо просто доверять друг другу. То, что в январе произошло по линии ОДКБ и российские миротворцы тоже приняли в этом участие, это уже хороший показатель движения в этом направлении", — сказал Андрей Чеботарёв.

В прошлом году глава комитета Государственной Думы России по образованию и науке и член правящей фракции "Единая Россия" Вячеслав Никонов в программе "Большая игра" Первого канала назвал территорию Казахстана "большим подарком".

"Казахстана просто не существовало", — сказал Никонов, добавив, что "Северный Казахстан вообще не был заселён". "Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза", — заявил он.

После того как протесты против повышения цены на газ в Казахстане в начале январе переросли в погромы и захваты важных госструктур и банков, 6 января началась жёсткая операция по зачистке. В ОДКБ откликнулись на просьбу властей Казахстана и прислали миротворцев, они выполняли задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов инфраструктуры, а затем были выведены.

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