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Гастроэнтеролог Ли: продукты с большим содержанием серы и алкоголь провоцируют неприятный запах тела

Алкоголь и чеснок вызывают неприятный запах тела

1:01
Здоровье

Американский гастроэнтеролог Кристин Ли рассказала, какие продукты негативно влияют на запах тела.

Алкоголь и чеснок вызывают неприятный запах тела
Фото: commons.wikimedia.org by Aceera BV is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению доктора, некоторые продукты могут изменить запах вашего тела. Однако, так как люди усваивает пищу по-разному, то изменение запаха может отсутствовать.

Больше всего, по словам врача, на запах тела оказывают влияние продукты, содержащие много серы, например, чеснок, лук, брокколи, разные виды капусты.

Вызывать неприятный запах могут также специи, например, карри, тмин и пажитник.

Красное мясо и рыба у некоторых людей тоже могут способствовать изменению запаха. На него может оказывать влияние ещё и спаржа, так как в ней содержится аспарагусовая кислота, которая в организме превращается в серную кислоту.

И ещё один продукт, вызывающий изменение запаха тела это алкоголь, пишет сайт Heilpraxis.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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