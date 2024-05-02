Гастроэнтеролог Ли: продукты с большим содержанием серы и алкоголь провоцируют неприятный запах тела

Американский гастроэнтеролог Кристин Ли рассказала, какие продукты негативно влияют на запах тела.
По мнению доктора, некоторые продукты могут изменить запах вашего тела. Однако, так как люди усваивает пищу по-разному, то изменение запаха может отсутствовать.
Больше всего, по словам врача, на запах тела оказывают влияние продукты, содержащие много серы, например, чеснок, лук, брокколи, разные виды капусты.
Вызывать неприятный запах могут также специи, например, карри, тмин и пажитник.
Красное мясо и рыба у некоторых людей тоже могут способствовать изменению запаха. На него может оказывать влияние ещё и спаржа, так как в ней содержится аспарагусовая кислота, которая в организме превращается в серную кислоту.
И ещё один продукт, вызывающий изменение запаха тела это алкоголь, пишет сайт Heilpraxis.
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