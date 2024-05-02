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Отделалась условным сроком: в Перми суд вынес приговор главбуху СК "Адонис", выдавшей соучастников мошенничества на 96 млн рублей

Главный бухгалтер "Адониса" признана виновной в мошенничестве на 96 млн рублей

2:07
Страхование

Главный бухгалтер ООО "Страховая фирма "Адонис" в Перми Елена Доминова признана виновной в групповом мошенничестве на 96,3 млн рублей, суд приговорил её к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, сообщает "РБК Пермь".

Главный бухгалтер "Адониса" признана виновной в мошенничестве на 96 млн рублей
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Также с осуждённой решено взыскать 86,3 млн рублей.

Приговор Доминовой был вынесен с учётом того, что она исполнила сделку с правосудием и раскрыла имена троих соучастников.

Слушание уголовного дела 69-летней Елены Доминовой начались 22 апреля. Её обвинили в том, что в 2009–2022 гг. она путём оформления фиктивных агентских договоров на счета номинальных страховых агентов страховщика перечислила комиссионное вознаграждение на общую сумму в 93,3 млн рублей. Одним из таких номиналов выступал сожитель Доминовой, водитель по специальности. Вознаграждение организатор мошенничества, бывший гендиректор "Адониса" Дмитрий Перхун, лично распределял между соучастниками.

По словам прокурора, показания Доминовой существенно повлияли на собранный объём доказательств. Адвокат женщины предложил ограничиться условным сроком и оставить без рассмотрения гражданский иск страховой компании.

Представитель "Адониса" Андрей Шлыков, признанный потерпевшим, заявил, что соучастники втянули Доминову в преступление "обманным путем". Он добавил, что ранее женщина помогла раскрыть дело бывшего главного бухгалтера компании Шулепова, и попросил не лишать её свободы.

По словам Перхуна, показания главного бухгалтера являются недопустимыми из-за-за нарушения права на её защиту. Он также указал на необходимость возврата уголовного дела Доминовой в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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