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69-летнюю пермячку будут судить за мошенничество с агентским вознаграждением на 96 млн рублей

В Перми бухгалтера страховой компании подозревают в хищении 96 млн рублей

1:43
Страхование

В Перми 69-летюю сотрудницу страховой компании будут судить за мошенничество с агентским вознаграждением на сумму 96 млн рублей, сообщает АСН со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

В Перми бухгалтера страховой компании подозревают в хищении 96 млн рублей
Фото: flickr.com by Харшлайт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным пресс-службы ведомства, пермячка с 2009 по 2022 гг. работала главным бухгалтером в страховой компании, генеральный директор которой создал преступную группу для совершения мошенничества и вовлёк в неё подсудимую.

По данным портала Properm. ru, речь идёт о страховой компании "Адонис".

По версии следствия, мошенники регистрировали своих родственников и друзей как ИП, чтобы те открывали счета в банках и получали банковские карты, которые потом передавали злоумышленникам. Сотрудники страховой компании подделывали документы, внося в них сведения о договорах страхования, которые по факту заключались с сотрудниками компании.

Так, подсудимая зарегистрировала своего сожителя в качестве индивидуального предпринимателя, мотивировав это увеличением страхового стажа. После этого она имени страховой компании заключила с ИП фиктивный договор, оформив его номинальным страховым агентом. В отчёты пермячка вносила информацию об агентской работе сожителя, хотя по факту её не было. Агентские деньги, которые мужчине перечисляли на карту, он переводил на счёт гендиректора.

Главный бухгалтер признала свою вину и заключила досудебное соглашение. Расследование уголовного дела остальных участников преступной группы продолжается.

Ранее в Томске сотрудники страховой компании попались на хищении 1,2 млн рублей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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