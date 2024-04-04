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В Томске сотрудницы и директор филиала страховой компании попались на хищении более 1,2 млн рублей

В Томске будут судить работников страховой компании за хищение 1,2 млн рублей

1:17
Страхование

В Томске будут судить сотрудниц и директора филиала крупной страховой компании, получившей путём мошенничества более 1,2 млн рублей, сообщают «Аргументы и факты Томск» со ссылкой на областную прокуратуру.

В Томске будут судить работников страховой компании за хищение 1,2 млн рублей
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

По версии следствия, представители страховщика придумали и реализовали преступную схему хищения денежных средств у страховой компании.

«По агентскому договору томская фирма должна была заниматься страхованием граждан и юридических лиц от имени страховой компании за комиссионное вознаграждение», — рассказали в ведомстве. 

Сотрудники страховой компании заключали договора страхования, вносили в документы фиктивные данные о суммах страховых премий, занижая их размер, а разницу забирали себе. После этого мошенницы предоставляли в страховую компанию документы с неверными сведениями и получали комиссионное вознаграждение.

Всего за период с июля 2021 года по апрель 2022 года сотрудницы похитили таким путём более 1,2 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд. 

Ранее страховые компании начали выплачивать компенсации пострадавшим в теракте в подмосковном "Крокусе".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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