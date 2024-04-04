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Страховые компании произвели первые выплаты пострадавшим в теракте в "Крокусе Сити Холле"

Страховщики начали выплачивать компенсации пострадавшим в "Крокусе"

2:42
Страхование

Российские страховщики получили первые обращения от пострадавших и родственников погибших в концертном зале "Крокус Сити Холл". Ряд страховщиков уже произвел выплаты, другие определяют в настоящее время сумму компенсаций. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей компаний.

Страховщики начали выплачивать компенсации пострадавшим в "Крокусе"
Фото: mosreg.ru by Правительство Московской области

Ренессанс Страхование

"Ренессанс Страховании" приняли решение о двух полных выплатах на общую сумму до 10 млн рублей. "Сбербанк Страхование жизни" и "Сбербанк Страхование" находятся в процессе осуществления выплат или уже выплатили пострадавшим около 8 млн рублей. Предварительная сумма выплат в "СОГАЗе" по договорам страхования, включая ипотечные и потребительского кредитования, составляет более 20 млн рублей.

Согласие

СК "Согласие" получила заявление на выплату в связи с гибелью во время теракта 39-летней жительницы Подмосковья. Погибшая оформляла полис ипотечного страхования 3,5 года назад. Заявленный случай будет урегулирован в упрощённом порядке, подчеркнули представители страховщика.

"В приобретенном полисе риск смерти в результате теракта не являлся исключением из страхового покрытия. "Согласие" обеспечит исполнение кредитных обязательств перед банком и выплатит 2 845 431,92 рубля. Квартира была приобретена погибшей в Московской области", — добавили они.

Ресо-Гарантия

СК "РЕСО-Гарантия" произвела выплату в связи с гибелью мужчины, застрахованного по коллективному договору от несчастных случаев. В покрытие такого полиса входит и риск терроризма. Выплату около 1 млн рублей получила вдова погибшего, рассказали в компании.

Росгосстрах

"Росгосстрах" выполнит обязательства по договору ипотечного страхования человека, погибшего в "Крокусе".

"Проведены переговоры с банком, предоставлявшим кредит, урегулирование происходит по упрощённой схеме с предоставлением минимального пакета документов", — ответили в пресс-службе компании.

Ингосстрах

В "Ингосстрахе" получили два заявления от клиентов в связи с автострахованием. Сумма ущерба по страховым случаям определяется. Страховщик продолжает принимать заявления от пострадавших по упрощённой схеме урегулирования, подчеркнули в "Ингосстрахе".

ВСК

По данным Всероссийского союза страховщиков, Страховой дом "ВСК" выплатил полмиллиона рублей родителям, чьи дети пострадали в аварии, когда террористы уезжали с места преступления. Страховщик самостоятельно связался с пострадавшими и произвёл выплату по своей инициативе.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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