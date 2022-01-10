По пыткам в отношении джазового музыканта Рузахунова возбудят уголовное дело

По пыткам в отношении киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова возбудят уголовное дело. Запрос об этом уже направлен запрос в Генеральную прокуратуру Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций, пишет 24.kg.

Также требуется направить международное поручение-запрос в Казахстан на проведение следственных действий в отношении правоохранителей. Основанием для обращения в Генеральную прокуратуру стало видео кыргизского музыканта Викрама Рузахунова. На нём отчетливо видны следы пыток, а также признание, якобы мужчина участвовал в массовых беспорядках.

"Если Викраму Рузахунову не предоставят доступа к адвокатам и консульским сотрудникам МИД КР, дело может стать показателем широкомасштабного и/или систематического применения пыток в отношении иностранцев для получения бездоказательного признания вины", — заявили в Минюсте.

В ведомстве отмечают, что абсолютное международное обязательство каждого государства - это запрет на применение пытки.

Также в Министерстве юстиций отметили, что силовые структуры Казахстана должны обеспечить доступ консулов и адвокатов ко всем задержанным гражданам Кыргызстана, в том числе Викрама Рузахунова.

Ранее в сети появилось видео, в котором мужчина говорит, что приехал в Казахстан для участия в митинге в Алматы. В нём узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова. Ранее в эфире одного из местных казахстанских телеканалов показали сюжет, где один из задержанных рассказал, что прилетел из Кыргызстана. В сюжете говорится, что ему позвонили 1 января и предложили участвовать в митинге за 200 долларов. На лице музыканта видны следы избиения. Сейчас МИД и МВД Кыргызстана выясняют подробности инцидента.

"Уверены, что задержанный Викрам Рузахунов и другие оказавшиеся в такой ситуации наши соотечественники являются очередными жертвами части чудовищных планов сил, спровоцировавших драматические события в братском Казахстане", — сказали в Государственном комитете национальной безопасности.