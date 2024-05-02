Готовим природное средство от простуды, вирусов и даже герпеса: полезный чай из эхинацеи

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Как приготовить чай из эхинацеи от простуды и гриппа

0:53
Еда

Эхинацея — мощное натуральное лекарство от простуды и гриппа. Она поможет быстро устранить симптомы простуды и поспособствует быстрому выздоровлению.

Как приготовить чай из эхинацеи от простуды и гриппа
Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Эхинацея обычно продаётся в капсулах, настойках или в составе чаёв. Вы можете приготовить холодный чай из эхинацеи и дома, следуя этому рецепту.

Ингредиенты

  • 1/4 стакана сушёной эхинацеи
  • 1 чайная ложка сушёного лемонграсса
  • 1 чайная ложка сушёной мяты

Приготовление

Сложите все травы в чашку. Залейте кипятком. Настаивайте около 15 минут. Процедите, чтобы удалить цветы и листья. Подавайте горячим. Вы можете добавить мёд, имбирь или другие ингредиенты, чтобы создать чайную композицию, которая вам понравится.

ЧАЙ из ЭХИНАЦЕИ - отличное СРЕДСТВО для повышения иммунитета, лечения гриппа, герпеса и др.!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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