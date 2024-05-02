Готовим природное средство от простуды, вирусов и даже герпеса: полезный чай из эхинацеи

Эхинацея — мощное натуральное лекарство от простуды и гриппа. Она поможет быстро устранить симптомы простуды и поспособствует быстрому выздоровлению.
Эхинацея обычно продаётся в капсулах, настойках или в составе чаёв. Вы можете приготовить холодный чай из эхинацеи и дома, следуя этому рецепту.
Сложите все травы в чашку. Залейте кипятком. Настаивайте около 15 минут. Процедите, чтобы удалить цветы и листья. Подавайте горячим. Вы можете добавить мёд, имбирь или другие ингредиенты, чтобы создать чайную композицию, которая вам понравится.
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