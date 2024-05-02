Готовим природное средство от простуды, вирусов и даже герпеса: полезный чай из эхинацеи

Как приготовить чай из эхинацеи от простуды и гриппа

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Эхинацея — мощное натуральное лекарство от простуды и гриппа. Она поможет быстро устранить симптомы простуды и поспособствует быстрому выздоровлению.

Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Эхинацея обычно продаётся в капсулах, настойках или в составе чаёв. Вы можете приготовить холодный чай из эхинацеи и дома, следуя этому рецепту.

Ингредиенты

1/4 стакана сушёной эхинацеи

1 чайная ложка сушёного лемонграсса

1 чайная ложка сушёной мяты

Приготовление

Сложите все травы в чашку. Залейте кипятком. Настаивайте около 15 минут. Процедите, чтобы удалить цветы и листья. Подавайте горячим. Вы можете добавить мёд, имбирь или другие ингредиенты, чтобы создать чайную композицию, которая вам понравится.