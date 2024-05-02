Актриса Агата Муцениеце рассказала о сакральном значении причёски для дочери: защита от тёмных сил

Актриса Агата Муцениеце объяснила, какую причёску предпочитает её восьмилетняя дочь Мия от актёра Павла Прилучного.
Звезда сериала "Закрытая школа" опубликовала в своём "Инстаграме"* видео, на котором заплетает дочке косички во французской технике.
Муцениеце назвала плетение кос дочери особым ритуалом жизни.
"Мне кто-то сказал, что косы на древней Руси плели в знак защиты от тёмных сил и сглаза, особенно когда мама плетёт их дочери", — написала под видео актриса.
Агата отметила, что девочка не желает, чтобы ей заплетали две косички. Девочка любит, чтобы косичек на голове было три. Муцениеце рассказала, что такой причёски хватает девочке на три дня.
Ранее Агата Муцениеце рассказала о своей победе в суде над бывшим мужем, Павлом Прилучным.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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