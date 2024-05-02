Почему кошки любят валяться в пыли: этому есть неочевидное объяснение

Эксперты ответили, почему кошки любят валяться в пыли

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда кошки катаются в пыли, это может показаться нежелательным поведением, ведь нам нравится общаться с нашими пушистыми друзьями в чистоте.

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Когда шерсть становится грязной, возникает нежелание брать животное на руки.

Тем не менее, важно осознавать, что кошка не делает это из злости; у неё есть веские причины для таких действий.

Что владельцы кошек могут не знать

Пищеварительная система Кошки часто инстинктивно знают, что нужно делать для поддержания своего здоровья. Например, купание в пыли помогает ухаживать за пищеварительной системой, считают специалисты.

Во время такого времяпрепровождения в организм попадают необходимые микроорганизмы. Вы уделяете меньше внимания Неудивительно, что кошки также периодически требуют нашего внимания. Это особенно важно для контактных и социально ориентированных пород.

Если вы меньше времени проводите с питомцем, он может начать валяться в пыли, чтобы привлечь ваше внимание.

Территория

Запахи играют важную роль в жизни кошек, указывая на принадлежность территории. Если кошка считает, что на ней недостаточно её аромата, она может начать валяться на полу или на улице в пыли.

Это способ показать, что определённая область находится под её контролем.